Muchos creen que el trabajo en el jardín se detiene con la llegada de junio y el frío invierno, pero en realidad este mes es fundamental para quienes disfrutan de la jardinería casera. Aunque las bajas temperaturas parecen un obstáculo, representan una oportunidad para sembrar semillas que crecerán con fuerza hacia agosto y la primavera.

Sembrar en junio permite que las plantas aprovechen el ritmo natural de las estaciones, desarrollando raíces fuertes durante el invierno para luego brotar con vigor cuando los días se alargan. En jardinería se dice que “quien siembra en invierno cosecha resultados antes que los demás”, y esto se debe a que muchas especies necesitan tiempo para arraigarse antes de crecer intensamente.

Por eso, en este mes, tanto aficionados como expertos preparan almácigos protegidos o siembran directamente en áreas resguardadas del jardín. Las plantas sembradas ahora se adaptan mejor a los cambios de temperatura y llegan a agosto con una ventaja significativa en desarrollo.

Según los calendarios de siembra del INTA y recomendaciones locales en Argentina, junio es ideal para comenzar con semillas que toleran el frío y aprovechan el invierno para fortalecer sus raíces, acelerando su crecimiento cuando el clima mejora. También es el momento perfecto para plantas ornamentales que regalarán flores y color justo cuando el jardín despierta.

Las semillas que son ideales para sembrar en junio, según los expertos del INTA

Lechuga.

Espinaca.

Acelga.

Rúcula.

Arveja.

Haba.

Cebolla.

Puerro.

Remolacha.

Este mes es clave para sembrar semillas que crecerán con fuerza hacia agosto y primavera.

Zanahoria.

Perejil.

Cilantro.

Caléndula.

Pensamiento.

Amapola.

Lupino.

Alyssum.

Dianthus.

Boca de dragón.

Algunos secretos de los especialistas para un jardín ideal en junio

Para aumentar las chances de éxito, es clave no sembrar demasiado profundo: las semillas pequeñas generalmente necesitan solo una fina capa de tierra para germinar. Además, mantener la humedad constante sin encharcar es fundamental, ya que el frío reduce la evaporación y el riego debe ser más moderado que en verano.

Los almácigos colocados cerca de una ventana con buena luz o dentro de pequeños invernaderos caseros suelen dar excelentes resultados. Si empezás ahora, para agosto vas a ver los primeros brotes vigorosos y un jardín adelantado, mucho más que el de quienes esperan la primavera para comenzar a sembrar.

En definitiva, el secreto para un jardín exitoso es aprovechar cada estación y trabajar con tiempo. Junio es la oportunidad perfecta para sentar las bases de un espacio verde saludable y lleno de vida cuando llegue la primavera.