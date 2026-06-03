Las claves para cuidar la huerta casera en junio y protegerla del frío extremo

¿Te gustaría tener verduras frescas, orgánicas y de estación sin salir de casa durante el invierno? Aunque la temporada fría suele frenar muchas actividades en la huerta, con algunos cuidados sencillos podés seguir disfrutando de un espacio verde saludable y productivo.

Lo primero es elegir cultivos que toleren bien las bajas temperaturas. Hay variedades que, lejos de sufrir el frío, aprovechan el clima fresco para crecer con firmeza, aunque a un ritmo más lento. Estas hortalizas son ideales para mantener tu huerta activa en invierno.

Un gran desafío en esta época son las heladas, que pueden dañar seriamente tus plantas si no tomás medidas para protegerlas. Por eso, es fundamental anticiparse y cuidar tu huerta del frío extremo para que tus cultivos no se vean afectados.

En cuanto al riego, durante los meses fríos la tierra conserva la humedad por más tiempo, por lo que es importante ajustar la cantidad de agua para evitar excesos que podrían perjudicar a las plantas. Además, es clave estar atento a las señales que te dan tus verduras: hojas amarillas, manchas, falta de crecimiento o plagas pueden indicar que las plantas están sufriendo estrés por el frío o que necesitan nutrientes adicionales. Una huerta saludable se mantiene con observación constante.

Con los cuidados correctos, podés proteger tus cultivos, mantenerlos sanos y seguir cosechando alimentos frescos todo el año.

Como la actividad microbiana del suelo disminuye en invierno, reforzar la nutrición de tus cultivos de forma manual se vuelve necesario para que sigan fuertes y productivos. Si bien el invierno puede parecer un obstáculo, también es una oportunidad para seguir aprendiendo y disfrutando del cultivo en casa. Con estos consejos, tu huerta puede mantenerse llena de vida y color, incluso cuando el frío no da tregua.

Las claves para una huerta casera productiva en junio

En esta época del año podemos dar inicio a la siembra de las especies de huerta de otoño-invierno teniendo en cuenta que las verduras de hoja como la acelga, achicoria y lechuga son algunas de las especies a sembrar. Se recomienda hacerlo en forma escalonada (sembrar una vez al mes) para cosechar verduras durante los seis meses de la temporada.

Las arvejas al ser de la familia de las leguminosas, necesitan a mitad de su crecimiento, un tutor o ser sembradas cerca de un alambrado.

Las cebollas son resistentes a las heladas y se cosechan a los 250 días de siembra. Durante su crecimiento hay que aporcar la tierra y cortar las inflorescencias para que el bulbo se desarrolle.

El perejil es aconsejable sembrarlo cerca de las verduras de hojas por su aroma.

El rabanito es de crecimiento rápido, ya que en 35 días se puede cosechar.