Chau alacenas: la tendencia que hace que las cocinas parezcan más amplias

Liberar las paredes genera una sensación inmediata de amplitud y luminosidad.

Las alacenas superiores fueron un infaltable durante años, pero en 2026 los interioristas les están diciendo chau. Estantes abiertos, nichos decorativos y almacenamiento oculto ganan terreno con una propuesta que libera las paredes y multiplica la sensación de amplitud. Te contamos cómo es esta tendencia y por qué conviene sumarse.

Cómo es la nueva tendencia que reemplaza a las alacenas

Esta propuesta reemplaza los clásicos módulos cerrados de la parte superior por estantes flotantes, nichos decorativos o sistemas de guardado integrados en la parte inferior de la cocina. A diferencia de los muebles tradicionales, estas soluciones dejan más espacio visual libre y permiten que la luz circule mejor.

Puede incorporar estantes de madera natural, estructuras metálicas minimalistas o nichos revestidos que se integran al diseño general sin romper la armonía. También es habitual combinar superficies despejadas con despensas ocultas y cajones de gran capacidad para mantener el orden sin perder ni un gramo de funcionalidad.

Por qué las alacenas superiores dejaron de ser la opción favorita

Durante años fueron la solución por defecto para guardar platos, tazas y provisiones. Pero los nuevos proyectos de interiorismo buscan espacios más luminosos, despejados y funcionales, y las alacenas superiores atentan contra esos tres objetivos. Ocupan la pared, tapan la luz y recargan visualmente el ambiente.

La tendencia actual apuesta por cocinas que no parezcan depósitos. Se valora más la sensación de amplitud que la capacidad de almacenar cosas que no se usan. Los diseñadores descubrieron que, en muchos casos, las alacenas superiores acumulaban más desorden que soluciones, y decidieron eliminarlas de plano.

Ventajas de eliminar las alacenas superiores

La principal ventaja es la sensación inmediata de amplitud. Al liberar la parte superior de las paredes, la cocina luce más luminosa, moderna y visualmente limpia. Parece un ambiente más grande sin necesidad de tirar paredes ni hacer reformas costosas.

Además, esta solución permite destacar revestimientos, colores y materiales que antes quedaban ocultos detrás de los muebles. Un metro de cerámico elegido con criterio o una pared de ladrillo visto ahora pueden lucirse en lugar de quedar tapados. También facilita el acceso a los objetos de uso frecuente y ayuda a crear una estética más personalizada.

Los cajones profundos y las despensas ocultas reemplazan a las alacenas.

Dónde se guarda todo sin las alacenas de arriba

La pregunta lógica es dónde metés las cosas si renunciás a los muebles superiores. Los nuevos sistemas de almacenamiento responden con creces: cajones profundos, módulos extraíbles, despensas integradas y muebles de piso con capacidad ampliada ocupan el lugar de lo que antes iba colgado.

La clave está en aprovechar mejor el espacio inferior, que suele estar subutilizado. Un cajón bien diseñado puede almacenar el doble que un estante fijo. Las islas de cocina y las despensas ocultas tipo walk-in también suman capacidad sin saturar las paredes. El resultado es una cocina que respira y que guarda todo sin parecer un galpón.