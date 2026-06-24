DT Lopetegui destaca aspectos positivos tras la eliminación de Qatar del Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo B - Bosnia y Herzegovina contra Catar

Qatar quedó eliminado del Mundial tras su derrota ante ‌Bosnia y Herzegovina ‌el miércoles, pero el entrenador Julen Lopetegui dijo que sus jugadores deberían estar orgullosos de su progreso, al haber conseguido su primer punto en la competencia.

La participación en el torneo ​fue "muy positiva, ⁠a pesar de la gran decepción ‌de hoy", declaró Lopetegui a ⁠periodistas tras la derrota ⁠3-1 que confirmó su eliminación en la fase de grupos.

Qatar solo había participado ⁠en la Copa del Mundo una ​vez, hace cuatro años ‌como anfitrión, cuando quedó ‌eliminado tras perder sus tres partidos.

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Tras ⁠haber accedido al torneo por primera vez a través de la fase previa, Qatar logró un empate ​1-1 contra ‌Suiza en su debut. Luego cayó 6-0 ante Canadá, y la derrota del miércoles selló la eliminación.

El DT dijo que Qatar ⁠había demostrado que merecía estar en el torneo y había sentado las bases para el desarrollo de una nueva generación.

"Este último partido nos permitió dar un paso adelante en el fútbol de Qatar, ‌en la historia de Qatar", dijo. "Creo que demostraron que al menos éramos capaces de competir en este tipo de partidos".

"No sé si este será o no ‌el último partido para algunos de ellos, pero los jugadores jóvenes tienen que aprender ‌y tomar ⁠este ejemplo para el futuro, para poder tener otras posibilidades ​en la historia; no sé cuándo va a suceder", agregó.

Con información de Reuters