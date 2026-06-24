Ver Sudáfrica vs. Corea del Sur en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV del Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Corea del Sur en su participación del Mundial 2026 de fútbol. (Crédito de foto: AP)

La Copa del Mundo 2026 sigue con su apasionante calendario y se prepara para albergar un cruce lleno de dinámica en la fase de grupos. La selección de Sudáfrica se verá las caras con el siempre eléctrico y disciplinado combinado de Corea del Sur, en un partido clave donde ambos conjuntos buscarán explotar sus transiciones rápidas para dar un paso decisivo hacia la clasificación. El esperado encuentro se disputará el próximo miercoles 24 de junio de 2026 a las 22:00 horas en el imponente Estadio de Boston (Gillette Stadium), ubicado en Foxborough, Massachusetts.

Los peligros latentes de las señales no autorizadas

Con la enorme expectativa de ver este choque de estilos tan físicos y veloces, las propuestas de enlaces alternativos en internet proliferan de forma masiva en múltiples plataformas. Pese a esto, intentar seguir los noventa minutos de juego en vivo mediante portales clandestinos como Fútbol Libre o la aplicación Xuper TV representa una elección sumamente peligrosa debido a su naturaleza ilegal. Estos servidores retransmiten imágenes de forma pirata, operando completamente al margen de las normativas internacionales de propiedad intelectual y sin contar con los derechos comerciales establecidos por la FIFA.

Al volcarse por estas opciones fraudulentas, el público pone en severo peligro la integridad informática de sus respectivos teléfonos o computadoras. Estas plataformas piratas suelen ser utilizadas por los ciberdelincuentes como eficaces anzuelos para la distribución masiva de virus y sistemas espías. Quienes ingresan a estos sitios web se exponen a hackeos de perfiles personales. Sumado a esto, la transmisión suele interrumpirse constantemente.

Selección de Sudáfrica en celebración de gol. (Crédito de foto: Reuters)

Plataformas habilitadas y oficiales para ver el encuentro

Para deleitarse con el choque entre africanos y asiáticos con una nitidez visual óptima en alta definición y con total confianza en el cuidado de la información personal, los aficionados cuentan con diversas alternativas que operan dentro del marco de la ley. Las cadenas que poseen las licencias oficiales aseguran una estabilidad técnica impecable para los usuarios, análisis profesionales con periodistas destacados y una navegación digital blindada frente a las habituales estafas de la red.

El partido estará disponible en directo a través de la pantalla de DSports y DGO, el cual ofrece un seguimiento minuto a minuto de toda la cita máxima. De igual manera, los usuarios de dispositivos móviles y televisores inteligentes podrán optar por la moderna plataforma de streaming de Paramount+. Por último, la conocida grilla de Flow y la tradicional transmisión de TyC Sports (junto a su alternativa TyC Sports Play) emitirán el juego completo en vivo y con la máxima fidelidad técnica.