Kane erra en momento clave e Inglaterra tropieza ante Ghana

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra contra Ghana

​Harry Kane tuvo un inusual momento de falta de acierto cuando, en los últimos compases del empate a 0-0 ‌del martes frente a Ghana, ‌el capitán de Inglaterra envió por encima del larguero una ocasión clarísima, privando así a su equipo de la victoria que le habría asegurado una plaza en los dieciseisavos de final del Mundial.

Mientras Inglaterra presionaba en busca del gol de la victoria en los últimos minutos del partido, Nico O'Reilly se elevó más ​que todos para rematar ⁠un centro y envió un cabezazo al larguero.

El rebote le ‌cayó a Kane cerca del área chica, pero ⁠el delantero del Bayern Múnich, que ⁠marcó dos goles en la victoria por 4-2 de Inglaterra ante Croacia en su debut, envió inesperadamente el balón por encima del arco.

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El ⁠fallo dejó atónitos a los aficionados ingleses situados detrás ​de la portería, ya que Kane era el ‌jugador en el que la ‌mayoría habría confiado para marcar desde esa posición.

En cambio, el ⁠delantero se quedó con las manos en la cabeza mientras Ghana se llevaba un valioso punto e Inglaterra se veía obligada a esperar para confirmar su pase a la fase eliminatoria.

"Hay partidos ​así", dijo ‌Kane. "Simplemente estaba ahí esperando a que se me presentara una oportunidad como esa".

"Fue uno de esos partidos en los que, como delantero, solo esperas a que el balón rebote. Y lo hizo. Simplemente no conseguí llegar bien ⁠al balón", agregó. "Pero, sí, confío en mí mismo para marcar ese tipo de goles la mayoría de las veces. Llevo suficiente tiempo como delantero como para saber que no siempre entran, así que tengo que aceptarlo".

Si Kane hubiera marcado, habría superado el récord de Gary Lineker de 10 goles con Inglaterra en un Mundial.

Cargando con el peso de ‌las esperanzas de Inglaterra en el torneo, Kane llegó a Norteamérica tras otra temporada prolífica con el Bayern Múnich. El capitán de Inglaterra ha marcado 81 goles en 116 partidos internacionales.

Con Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Cristiano Ronaldo dejando huella en el torneo -Ronaldo ‌marcó dos goles en la victoria de Portugal sobre Uzbekistán el martes-, Inglaterra esperaba que Kane sumara otro tanto frente a Ghana en ‌la carrera por ⁠la Bota de Oro.

"Normalmente, habría sido un gol claro para nosotros", dijo el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel. "Ha ​sido una gran ocasión y luego otra más. Habría sido merecido".

Inglaterra se enfrentará a Panamá el sábado en East Rutherford, Nueva Jersey.

Con información de Reuters