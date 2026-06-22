El simulador de vuelo oculto en Google Earth: el truco para volar en cualquier parte del mundo

El modo de vuelo de Google Earth ofrece una forma entretenida de descubrir el mundo desde el aire.

Google volvió a poner en el centro de la escena una de las funciones más curiosas y menos conocidas de Google Earth: su simulador de vuelo. La herramienta, que durante años permaneció relativamente escondida dentro de la plataforma, ahora puede utilizarse directamente desde el navegador y permite recorrer el planeta desde el aire sin instalar programas adicionales.

La propuesta no busca competir con títulos especializados como Microsoft Flight Simulator, sino ofrecer una experiencia sencilla y gratuita para explorar ciudades, montañas, costas y monumentos desde una perspectiva completamente diferente. Gracias a la integración con las imágenes satelitales y los modelos 3D de Google Earth, es posible volar sobre prácticamente cualquier rincón del planeta.

Cómo acceder al simulador de vuelo de Google Earth

Activar esta función es más simple de lo que parece. Para comenzar, hay que ingresar a Google Earth desde un navegador compatible en una computadora. Una vez dentro de la plataforma, se debe seleccionar la opción “Explorar Earth” y luego abrir el menú “Herramientas”, donde aparece el acceso al Simulador de vuelo.

Al iniciar el modo de vuelo, el usuario deja de desplazarse por el mapa tradicional y pasa a controlar una aeronave virtual. La experiencia está pensada principalmente para PC o notebooks, ya que requiere el uso del teclado y, opcionalmente, del mouse para maniobrar el avión.

Google recomienda contar con una conexión a internet estable, ya que durante el recorrido la plataforma carga imágenes satelitales, edificios tridimensionales y detalles del terreno en tiempo real. Si la conexión es lenta o el vuelo se realiza a gran velocidad, algunas zonas pueden tardar unos segundos en mostrar todos sus detalles.

Controles básicos para empezar a volar

Los controles fueron diseñados para que cualquier usuario pueda comenzar a pilotar sin conocimientos previos. La tecla Re Pág (Page Up) sirve para acelerar, mientras que Av Pág (Page Down) permite reducir la potencia del motor. Las flechas del teclado se utilizan para inclinar la aeronave, ganar altura o descender.

La herramienta ahora puede utilizarse directamente desde el navegador.

Además, es posible alternar entre controles mediante teclado o mouse para adaptar la experiencia a las preferencias de cada usuario. Como ocurre en cualquier simulador, los movimientos bruscos pueden provocar la pérdida de control y terminar en un accidente virtual. Sin embargo, si eso sucede, Google Earth permite reiniciar el vuelo rápidamente desde una posición segura.

Aunque se trata de una función experimental y mucho más simple que los simuladores profesionales, el modo de vuelo de Google Earth ofrece una forma entretenida de descubrir el mundo desde el aire sin gastar dinero y utilizando únicamente el navegador