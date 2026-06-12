Fixture, alertas y estadísticas: cómo usar las herramientas gratuitas de Google para no perderte nada del Mundial

Fuente: El Universal.

Para quienes deseen estar al tanto de cada jugada del Mundial 2026 sin complicaciones, Google ofrece herramientas integradas que no requieren instalar aplicaciones adicionales ni recurrir a servicios externos. Tanto en dispositivos Android como en iOS, los aficionados pueden recibir alertas en tiempo real, visualizar marcadores flotantes y acceder a paneles interactivos con estadísticas y videos, todo desde el propio buscador o su aplicación móvil.

El panel del Mundial: todo en un solo lugar

El primer paso es el más simple. Buscá "Mundial 2026" o "Argentina Mundial" en el buscador de Google o en la app de Google. Al buscar "Mundial 2026" en Google, los usuarios acceden automáticamente a un panel especial desarrollado para el torneo. Este espacio reúne en un solo lugar las principales herramientas para seguir la competencia: resúmenes en video de los goles más recientes, estadísticas detalladas al minuto y el estado actualizado de los grupos y las llaves eliminatorias. La información sobre posesión, tiros a puerta, alineaciones y probabilidades de victoria se actualiza constantemente.

Cómo activar las alertas de goles de Argentina

Para no depender de recordar abrir el buscador, configurá las notificaciones. Para configurar las alertas, hay que acceder a la aplicación móvil de Google y escribir en la barra principal términos como "Mundial 2026" o "Copa del Mundo 2026". Una vez en el panel, seleccioná la campana de notificaciones o el botón "Seguir" junto al nombre del seleccionado que querés seguir. Las notificaciones llegan como alertas push, informando de cada gol, tarjeta roja, inicio del segundo tiempo o resultado final.

Si no aparece la opción de la campana, verificá que estés usando la app de Google —no Safari ni Chrome directamente— y que tengas la sesión de Gmail activa. También puede aparecer como el símbolo "+" o como "Seguir" según la versión de la app.

El marcador flotante en Android

Para usuarios de Android, hay una función que mantiene el marcador visible aunque estés usando otras apps. En Android, es posible fijar el marcador en vivo de cualquier partido directamente en la pantalla. Esta función permite que, mientras se navega por otras aplicaciones, un marcador flotante muestre las actualizaciones del encuentro en curso. Es la opción ideal para cuando estás trabajando o chequeando el celular durante el partido y no querés perderte nada.

Gemini: el asistente para entender lo que pasa en la cancha

Google integró Gemini directamente en la experiencia mundialista. Gemini integrará una pestaña que informa y hace resúmenes de los partidos del Mundial 2026. El Modo IA permitirá realizar preguntas más complejas sobre jugadores, selecciones, reglas y estrategias de juego, y generar gráficos y visualizaciones interactivas para explicar conceptos tácticos como las formaciones utilizadas por los entrenadores. Si querés entender por qué el técnico rival usó esa formación defensiva o qué estadísticas tiene el goleador de turno, podés preguntarle directamente a Gemini desde el buscador.

Google Maps y Waze para los partidos

Para quienes están viajando a las sedes o simplemente buscan dónde ver los partidos, Google también destacó las capacidades de Google Maps, que incorporó "Ask Maps" para ofrecer recomendaciones sobre lugares para ver los encuentros, y Waze para quienes se desplazan a los estadios con información de tráfico en tiempo real.