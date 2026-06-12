Así es el Grupo I: fixture de partidos, fechas y horarios

Copa del Mundo 2026.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene definidos sus grupos luego del espectacular sorteo realizado en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. El evento, que reunió a leyendas del deporte y figuras del espectáculo internacional, terminó de delinear el camino de las 48 selecciones que competirán por el trofeo más codiciado del fútbol.

Entre las zonas que despiertan mayor interés aparece el Grupo I, una combinación que reúne a una potencia mundial como Francia, a una de las selecciones africanas más competitivas de los últimos años como Senegal, al crecimiento sostenido de Noruega y a una selección iraquí que buscará convertirse en una de las sorpresas del torneo. Con dos boletos directos para los dieciseisavos de final y la posibilidad de clasificar como uno de los mejores terceros, cada punto puede resultar decisivo.

Francia lidera un grupo que promete partidos de alto nivel

La selección francesa llega al Mundial 2026 con la obligación de ser protagonista. Campeona del mundo en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, el conjunto europeo vuelve a aparecer entre los máximos candidatos al título gracias a una generación que combina experiencia y talento.

Sin embargo, el camino no será sencillo. Senegal se consolidó como una de las grandes potencias africanas de la última década y buscará repetir actuaciones destacadas como las que protagonizó en Corea-Japón 2002 y Qatar 2022. Noruega, por su parte, intentará trasladar al escenario mundial el crecimiento que viene mostrando en el fútbol europeo, mientras que Irak buscará aprovechar el nuevo formato de 48 equipos para escribir una página histórica.

Fixture completo del Grupo I: fechas, sedes y partidos

La actividad comenzará el martes 16 de junio y se extenderá hasta el viernes 26 de junio.

Primera fecha

Martes 16 de junio de 2026

Francia vs. Senegal - New York New Jersey Stadium

Irak vs. Noruega - Boston Stadium

Segunda fecha

Lunes 22 de junio de 2026

Francia vs. Irak - Philadelphia Stadium

Noruega vs. Senegal - New York New Jersey Stadium

Grupo I en el Mundial 2026.

Tercera fecha

Viernes 26 de junio de 2026

Noruega vs. Francia - Boston Stadium

Senegal vs. Irak - Toronto Stadium

El duelo entre Francia y Senegal se roba todas las miradas

El encuentro que abrirá el Grupo I también aparece como uno de los más atractivos de toda la primera fecha del Mundial. Francia y Senegal protagonizarán un choque cargado de historia y simbolismo futbolístico.

Las selecciones africanas han reducido progresivamente la brecha con las potencias europeas y Senegal es uno de los mejores ejemplos de ese fenómeno. Por eso, el debut frente a los franceses puede convertirse en un partido clave para definir el liderazgo del grupo desde el inicio.

Además, la segunda jornada ofrecerá otro cruce de alto voltaje cuando Noruega y Senegal se enfrenten en un duelo que podría ser determinante en la pelea por la clasificación.

Cómo se define la clasificación a los dieciseisavos de final

El Mundial 2026 estrenará un formato inédito con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán directamente a los dieciseisavos de final. A ellos se sumarán los ocho mejores terceros, lo que completa así el cuadro de 32 equipos que disputarán las rondas eliminatorias.

Por ese motivo, incluso una selección que termine tercera tendrá posibilidades de seguir en carrera, una novedad que promete mantener la emoción hasta la última fecha y que convierte a grupos como el I en escenarios donde cada gol puede resultar determinante.