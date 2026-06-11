Cuándo es el próximo Mundial: en dónde se juega

Seis países serán sede del Mundial 2030 de fútbol masculino. (Crédito de foto: FIFA)

La Copa Mundial de la FIFA 2030 será la edición más importante de los últimos años. Se trata del evento cumbre que conmemorará los 100 años desde el primer mundial de fútbol masculino, disputado en 1930. Para honrar semejante hito, el máximo organismo del fútbol internacional ha estructurado una cita inédita que unirá culturas, historias y continentes.

Tres continentes y seis países: las sedes del Mundial 2030

Para albergar la totalidad del torneo y dar abasto a un formato ampliado de selecciones, la FIFA ratificó una candidatura conjunta única. Marruecos, Portugal y España actuarán como los organizadores y anfitriones principales de la competencia, asegurando la infraestructura, estadios de primer nivel mundial y la logística para la gran mayoría de los compromisos de la fase de grupos y las instancias eliminatorias. Es la primera vez que se celebrará un Mundial intercontinental entre África y Europa.

Sin embargo, el certamen romperá los moldes tradicionales: gracias al acuerdo entre la UEFA, la CAF y la CONMEBOL, la Copa del Mundo se disputará en tres continentes distintos (en conjunto con América y sumará un total de seis países huéspedes, ya que Uruguay, Paraguay y Argentina también abrirán las puertas del torneo. Los seis países implicados contarán con la clasificación automática directa.

Uruguay, Argentina y Paraguay reciben al Mundial de FIFA en su centenario.

El Centenario vuelve a sus raíces: la fiesta en sudamericana

El corazón emotivo de este torneo estará en Sudamérica. Al cumplirse exactamente un siglo de la gesta de 1930, la FIFA aprobó una celebración única del centenario donde Paraguay, Uruguay y Argentina albergarán los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones.

Cada uno de estos países fue elegido por un motivo histórico fundamental vinculado a los inicios del torneo:

Uruguay (Montevideo): el epicentro de la gran ceremonia conmemorativa y albergará el primer partido del Centenario en el mítico Estadio Centenario , en honor a haber sido el organizador y flamante primer campeón del mundo en 1930.

Argentina (Buenos Aires): tendrá su debut como local en el Estadio Monumental , un reconocimiento directo a su rol como subcampeón de aquella primera e histórica final rioplatense.

Paraguay (Asunción): recibirá su propio partido de estreno en el estadio Osvaldo Domínguez Dibb. El país guaraní es la cuna y sede de la CONMEBOL, la primera confederación de fútbol del planeta y la única existente en Sudamérica en los tiempos en que comenzó a rodar esta leyenda de 100 años.

Tras disputar estos emotivos encuentros ante sus públicos, las tres selecciones sudamericanas y sus respectivos rivales cruzarán el Atlántico para unirse al resto de los clasificados en territorio europeo y africano, completando así el Mundial más ambicioso de la historia.