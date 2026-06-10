Mundial 2026: en qué instancia la Selección Argentina puede cruzarse con Francia

Argentina y Francia en el Mundial 2026.

La Selección Argentina ya conoce a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026 y, sobre el papel, el panorama parece favorable. El equipo de Lionel Scaloni compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, una zona que lo ubica como amplio favorito para avanzar a la fase eliminatoria.

Sin embargo, la verdadera exigencia comenzará una vez terminada la primera ronda. El nuevo formato de 48 equipos amplió las posibilidades de clasificación, pero también construyó un cuadro repleto de potencias. Entre todas ellas, hay una que inevitablemente despierta recuerdos imborrables para los argentinos: Francia, el rival de la histórica final de Qatar 2022.

Argentina y Francia: por qué el cruce más esperado del Mundial 2026 sólo podría darse en la final si se da la lógica

La organización del cuadro dejó a ambas Selecciones en sectores opuestos. Argentina encabeza el Grupo J, mientras que Francia lidera el Grupo I, una distribución que reduce considerablemente las posibilidades de un enfrentamiento antes de la definición.

Si tanto la Albiceleste como Les Bleus cumplen con la lógica y terminan primeros en sus respectivas zonas, solamente podrían verse las caras en la final del Mundial, programada para el domingo 19 de julio de 2026 en Nueva Jersey.

En ese escenario, el fútbol tendría una reedición perfecta de la definición de Qatar 2022, considerada por muchos analistas y medios internacionales como una de las mejores finales de la historia de los Mundiales. La posibilidad alimenta la ilusión de los hinchas argentinos, pero también demuestra la magnitud del desafío. Para llegar a esa instancia, ambos equipos deberían atravesar un recorrido plagado de rivales de máxima jerarquía.

Argentina y Francia en el Mundial 2026.

El escenario que adelantaría el choque entre Argentina y Francia

Las matemáticas del cuadro cambian si alguno de los dos seleccionados no consigue terminar primero en la fase de grupos. En caso de que Argentina o Francia finalicen como segundos, el recorrido de eliminación directa modificaría sus posiciones dentro del cuadro y abriría la puerta a un posible enfrentamiento en las semifinales.

Es el único escenario relativamente probable que permitiría un cruce antes de la definición. Es decir, una clasificación como escolta podría transformar un hipotético duelo por el título en una batalla por un lugar en la final. Si ambos equipos terminaran segundos en sus grupos, volverían a quedar ubicados en lados opuestos del cuadro, por lo que el enfrentamiento regresaría a la final como única posibilidad.

Brasil, otro gigante que aparece en el horizonte argentino

Mientras Francia ocupa el otro lado del cuadro, Brasil aparece mucho más cerca del camino de la Selección Argentina. La Verdeamarela integra el Grupo C y, si también finaliza primera, compartiría el mismo sector de eliminación directa que la Albiceleste. Por esa razón, un clásico sudamericano entre los dos máximos campeones de América podría producirse en semifinales.

La situación cambia si alguno de los dos termina segundo en la fase inicial. En ese caso, Argentina y Brasil pasarían a ubicarse en sectores opuestos y el esperado enfrentamiento recién podría darse en una hipotética final. La combinación de escenarios confirma que el Mundial 2026 podría ofrecer algunos de los cruces más atractivos de los últimos años, con Argentina, Brasil y Francia como protagonistas principales de la carrera por la Copa del Mundo.