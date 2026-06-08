Todos los canales en los que se puede ver el Mundial 2026: TV, app y plataformas para ver los 104 partidos (Imagen creada con Inteligencia artificial)

Comienza el Mundial 2026 y es clave saber cuáles son las opciones disponibles para ver cada uno de los 104 partidos de la Copa del Mundo. El torneo que se disputará en diferentes sedes de Estados Unidos, México y Canadá será histórica, ya que competirán por primera vez 48 selecciones.

Estos son las apps, canales de televisión y plataformas para ver el Mundial 2026

Los partidos del Mundial se podrán ver a través de diferentes canales de televisión, plataformas de streaming y aplicaciones móviles. Sin embargo, no todas las opciones ofrecerán la totalidad de los encuentros.

Algunas señales transmitirán únicamente los partidos más destacados, mientras que otras permitirán acceder a los 104 encuentros del Mundial 2026. En detalle, habrá seis partidos por día. Desde Argentina se podrán ver en:

Canales de televisión

DSPORTS : es la señal que cuenta con la transmisión completa del Mundial 2026 en Argentina. Se podrán seguir los 104 partidos del torneo, desde el encuentro inaugural hasta la final. Además, cuenta con programas especiales, análisis, entrevistas y contenido exclusivo.

: es la señal que cuenta con la transmisión completa del Mundial 2026 en Argentina. Se podrán seguir los 104 partidos del torneo, desde el encuentro inaugural hasta la final. Además, cuenta con programas especiales, análisis, entrevistas y contenido exclusivo. Telefe : la señal de aire transmite los encuentros de la Selección Argentina y las instancias decisivas del torneo.

: la señal de aire transmite los encuentros de la y las instancias decisivas del torneo. TV Pública: también incluye los encuentros de la Albiceleste y otros partidos destacados de la competencia.

también incluye los encuentros de la Albiceleste y otros partidos destacados de la competencia. TyC Sports: habrá 52 cotejos en vivo disponibles.

Algunas señales transmitirán solo partidos de la Selección Argentina o definitorios

Aplicaciones y plataformas

DGO : la plataforma de streaming de DIRECTV, permite acceder a la transmisión completa de los 104 partidos del Mundial 2026 desde teléfonos celulares, tablets, computadoras y Smart TV. También ofrece material exclusivo.

: la plataforma de permite acceder a la transmisión completa de los 104 partidos del Mundial 2026 desde teléfonos celulares, tablets, computadoras y Smart TV. También ofrece material exclusivo. Paramount+: también permite a sus suscriptores acceder al Mundial a través del acceso a la señal de DSPORTS.

también permite a sus suscriptores acceder al Mundial a través del acceso a la señal de DSPORTS. Prime Video: la plataforma de streaming, también cuenta con las señales de DSPORTS desde diferentes dispositivos, se puede contratar como canal adicional.

la plataforma de streaming, también cuenta con las señales de DSPORTS desde diferentes dispositivos, se puede contratar como canal adicional. Personal Flow : como en otras aplicaciones, los clientes pueden acceder a las señales de DSPORTS dentro de la plataforma, lo que permite seguir la totalidad de los partidos del Mundial 2026.

: como en otras aplicaciones, los clientes pueden acceder a las señales de DSPORTS dentro de la plataforma, lo que permite seguir la totalidad de los partidos del Mundial 2026. TyC Sports Play: también estarán los 52 encuentros que le pertenecen a TyC, pero vía streaming.

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