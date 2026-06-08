Sudamérica unida: la emocionante campaña que lanzaron en la previa al Mundial 2026

Conmebol tiene seis equipos en el Mundial 2026.

Las declaraciones de Kylian Mbappé en la previa a Qatar 2022 mostraron cierto subestimación por el fútbol sudamericano, poniendo a los europeos como los principales candidatos a quedarse con el título. Como un castigo del destino, el delantero llegó a una nueva final con Francia frente a la Selección Argentina, que recibió el apoyo de parte de sus países vecinos y se terminó consagrando en Lusail por la vía de los penales.

Que un seleccionado sudamericano haya conquistado la Copa del Mundo tuvo un fuerte impacto en la Conmebol, que presionó para tener sedes en el centenario de 2030 y ahora ha dejado un claro mensaje en la previa al Mundial 2026. Este lunes, la Confederación Sudamericana de Fútbol subió un emocionante video en sus canales oficiales bajo el lema “Cree en grande”, que muestra el valor que tiene el fútbol en nuestro continente.

“En Sudamérica no creemos a medias. Nos enseñaron a defender lo nuestro, a honrar al rival compitiendo con gritos, con talento, con fuerza y, sobre todo, creyendo en la cábala, en el milagro, en lo que haga falta, porque aquí el fútbol es la vida”, comienza el video. Dicho relato se ve mezclado con imágenes que muestran la unión de los jugadores de las distintas selecciones en la cancha mezcladas con otras como la tapada de Dibu Martínez a Randal Kolo Muani en la final de Qatar 2022.

Además, la Conmebol aprovechó para destacar el galardonado historial que tienen Uruguay, Brasil y Argentina en la historia de la cita máxima. “¿Cómo no creer si este continente vio nacer a los primeros campeones, si es la casa de los que más veces levantaron la Copa y si hoy somos los últimos en besarla?”, agregó con imágenes de la “Celeste”, Pelé, Ronaldinho y Lionel Messi.

“¿Cómo no creer si cada cuatro años el mundo nos prueba? Si dejamos todo atrás para estar ahí, si cada cuatro años nuestras rivalidades se callan, nuestras camisetas se mezclan y recordamos en qué creemos: que cuando uno de los nuestros entra a la cancha, entra todo el continente”, añade el relator del video. Por último, la Conmebol cierra con: “En Sudamérica, el fútbol nos hace ser uno. Y somos grandes porque creemos en grande”.

Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay, Brasil y Uruguay, los sudamericanos en el Mundial.

Los grupos del Mundial 2026