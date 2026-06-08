Dónde se juega el Mundial 2026: países, ciudades y sedes

El Mundial de Fútbol Masculino 2026 tendrá tres países anfitriones. (Crédito de foto: FIFA)

El Mundial 2026 marcará un hito sin precedentes en la historia del fútbol al ser alojado de manera conjunta por tres naciones de Norteamérica: México, Estados Unidos y Canadá. Este ambicioso torneo presentará una organización completamente renovada, ampliando la cantidad de selecciones participantes y llevando la emoción a millones de fanáticos.

La fusión cultural y la infraestructura de los países anfitriones ofrecer una buena experiencia para quienes asistan a los partidos, en medio de una serie de críticas hacia la FIFA por el alto costo de los boletos y la alta inversión que están haciendo los gobiernos en un evento corto, con impactos en el bienestar de los habitantes.

Norteamérica: el puntapié inicial y la gran final

La competencia más grande del fútbol masculino se distribuirá en dieciséis ciudades elegidas para albergar los encuentros. En Canadá, las sedes asignadas son Toronto y Vancouver. Por su parte, México aportará toda su tradición futbolística en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de escenarios, desplegando el torneo en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

En cuanto a las citas más determinantes, la inauguración tendrá lugar en el mítico Estadio Azteca de la capital mexicana, mientras que la final se disputará en el imponente MetLife Stadium de Nueva York y Nueva Jersey. Sin embargo, la organización enfrenta severas críticas de diversas organizaciones y la ciudadanía por ignorar las implicaciones sociales para los residentes locales.

Las comunidades denuncian que las obras de infraestructura provocan desplazamientos forzados, aumentos desmedidos en los alquileres por la gentrificación y una reducción del espacio público, marginando a los ciudadanos en beneficio del turismo corporativo. En México se ha denunciado que el Estado colocó vallas publicitarias para esconder la precarización de algunas viviendas, y así no afectar al turismo.

El Mundial 2026 de fútbol masculino se disputará en 16 ciudades.

Todas las sedes del Mundial 2026

El Mundial más grande, entradas elitistas y el sueño del campeón

Esta cita norteamericana representará la vigésimo tercera edición del Mundial de la FIFA. Como parte del matiz polémico y competitivo que engloba al evento, está el señalamiento del exorbitante costo de los boletos. Con aumentos que rozan el 500% respecto a ediciones anteriores y la aplicación de tarifas dinámicas, las asociaciones de fanáticos acusan a la FIFA de convertir el evento en un espectáculo exclusivo para élites adineradas.

En este complejo escenario, la Selección Argentina asumirá la gigantesca responsabilidad de defender la copa obtenida en Qatar 2022. El combinado albiceleste llegará con la estampa de campeón vigente sobre sus hombros y buscará revalidar su supremacía en un territorio hostil, donde los máximos aspirantes darán batalla para conseguir el trono.