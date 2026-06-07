Cuál es la selección del Mundial 2026 que debe cumplir un aislamiento de 21 días

Selección masculina de fútbol del Congo.

La Copa Mundial de Fútbol Masculino 2026 sumó una inesperada complicación sanitaria. La selección de la República Democrática del Congo (RDC) deberá cumplir con un riguroso aislamiento preventivo de 21 días antes de recibir la autorización oficial para ingresar a los Estados Unidos. La drástica medida responde a un brote de ébola del tipo Bundibugyo que afecta a la nación africana, lo que encendió las alarmas del país norteamericano y las agencias sanitarias internacionales.

Un caso que preocupa en términos de salud mundial

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, confirmó que la exigencia fue debidamente notificada tanto a la FIFA como al gobierno de Kinshasa. Las autoridades norteamericanas resultaron categóricas: si la delegación congoleña no respeta de forma estricta la integridad de su "burbuja sanitaria", se arriesgan a no poder viajar al torneo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional ante la propagación de este brote, que registra cientos de casos sospechosos en la región.

Frente a este complejo panorama, la Federación Congoleña de Fútbol (FECOFA) modificó de manera urgente su logística. El seleccionado canceló su concentración de despedida en su país natal para evitar exposiciones de riesgo y trasladó de inmediato sus operaciones a Europa. El plantel dirigido por el francés Sébastien Desabre estableció su búnker de preparación en la ciudad de Lieja, Bélgica, donde la totalidad de los convocados cumple con el protocolo de aislamiento obligatorio de tres semanas.

Después de 52 años, Congo vuelve a un mundial de fútbol masculino.

¿Cómo es el reglamento estadounidense en el caso de aislamiento?

El estricto reglamento estadounidense determina que, en caso de incorporarse nuevos futbolistas a la nómina a último momento, estos deberán someterse a una burbuja sanitaria paralela e independiente por el mismo período. Las autoridades advirtieron que la aparición de un solo síntoma sospechoso al llegar a suelo americano pondría en jaque la continuidad de todo el equipo en la competencia.

La selección de Congo, que regresan a la cita máxima del fútbol tras 52 años de ausencia, tienen previsto instalar su base de operaciones en Houston, Texas. Su debut mundialista está fijado para el próximo 17 de junio contra Portugal en esa misma ciudad, en el marco del Grupo K que completan Colombia y Uzbekistán. Pese a las trabas de calendario, el combinado africano, que cuenta con figuras como Aaron Wan-Bissaka y Yoane Wissa, agota esfuerzos médicos y deportivos para asegurar su participación.