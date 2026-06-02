Rubio dice que EEUU volverá a colaborar con alianza para vacunas Gavi ante brote de ébola

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la Alianza para las Vacunas (GAVI) y la bandera de Estados Unidos se pueden ver en esta ilustración

Por Patricia Zengerle y ​Jennifer Rigby

WASHINGTON/LONDRES, 2 jun (Reuters) - El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el martes que Washington volverá ‌a colaborar con la alianza ‌mundial para las vacunas Gavi ante el brote de ébola que afecta a varios países africanos.

Rubio explicó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la decisión de reanudar la colaboración se tomó hace unas semanas, después de que el Gobierno del presidente Donald Trump retiró la ​financiación a Gavi el ⁠año pasado.

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Gavi ayuda a los países más pobres del ‌mundo a adquirir vacunas para que puedan ⁠proteger mejor a los niños de ⁠enfermedades como el sarampión y la difteria, pero también trabaja en la respuesta a brotes epidémicos.

Ha destinado 50 millones de dólares ⁠al brote de la cepa Bundibugyo de ébola, ​actualmente en curso en la República Democrática ‌del Congo y Uganda, incluidos 10 ‌millones para la respuesta inmediata y 40 millones para ⁠ayudar a acelerar el acceso a las vacunas, que se encuentran en una fase temprana de desarrollo.

El presupuesto de la organización con sede en Ginebra sufrió un duro ​golpe el ‌pasado junio, cuando el secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., anunció el fin del aporte de fondos —que ascendían a unos 300 millones de dólares al año— porque Gavi ignoraba la seguridad. Kennedy, escéptico ⁠de larga data respecto a las vacunas, no aportó pruebas al respecto.

Rubio afirmó que Kennedy asumió un papel protagonista a la hora de determinar qué iba a pasar a continuación con Gavi, pero que el Departamento de Estado volvería a involucrarse porque "tenemos que llevar esto a buen puerto".

"Hace unas semanas, el Departamento de ‌Estado tomó la decisión de volver a involucrarnos en este asunto de Gavi, respetando también la opinión del HHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos) al respecto", dijo Rubio. "Nos gustaría resolver este asunto con un resultado que sea aceptable tanto para el ‌Congreso como para nuestros objetivos en materia de salud global".

Además de recortar la financiación futura para Gavi, Estados Unidos también retenía 600 ‌millones de dólares ⁠de financiación durante dos años que habían sido aprobados por el Congreso. Varios senadores habían ​estado presionando para que se liberara ese dinero.

Con información de Reuters