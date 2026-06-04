Tensión en la Selección de Francia: el cruce de los jugadores con la Federación a días del Mundial 2026

Los franceses se enojaron por una decisión de la FFF.

La Selección de Francia viene siendo uno de los equipos más poderosos en las últimas ediciones de la Copa del Mundo con la conquista de Rusia 2018 y la final perdida con Argentina en Qatar 2022. Sin dudas, su plantel formado por grandes estrellas y con Kylian Mbappé como máximo exponente ha potenciado al fútbol francés, que vuelve a perfilarse como uno de los favoritos para el Mundial 2026.

No obstante, un desencuentro entre la delegación y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha generado discordia a días del inicio de la cita máxima. Este miércoles, el periódico L’Equipe dio a conocer que los jugadores se quejaron por la cantidad de entradas que recibieron para que sus familiares y allegados vayan a verlos en Estados Unidos, Canadá y México, algo que provocó cierta crisis interna.

Y es que la FFF había confirmado que cada futbolista iba a tener ocho entradas a disposición, pero solo dos sin costo, mientras que las otras seis iban a quedar pendientes de pago por cada partido. Por fuera de las entradas a abonar, lo cierto es que el plantel quedó disconforme con la cantidad de cupos recibidos, ya que consideran que ocho es un número pequeño para que los acompañen sus seres queridos.

A esto se suma que el presidente de la FFF, Philippe Diallo, redujo los premios extras por resultados obtenidos a causa del alto costo del viaje a Norteamérica, otro tema que ha causado tensión en el interior de la Selección de Francia. A pesar de esto, los jugadores han mostrado el buen gesto de participar del acto de patrocinio realizado este martes, cuando recibieron la visita del dirigente y se discutieron las diferencias.

De hecho, las conversaciones habrían tomado un buen camino y los últimos reportes indican que el plantel podría recibir lo que ha solicitado, aunque claro que la presión sigue sobre la mesa. El hecho de que hayan estado en la reunión con los patrocinadores ha puesto la pelota del lado de la FFF, que ahora deberá cumplir con su parte para no disgustar aún más a los dirigidos por Didier Deschamps.

Francia jugará este jueves con Costa de Marfil.

Los grupos del Mundial 2026