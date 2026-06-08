Cuándo y a qué hora es el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 el próximo martes 16 de junio ante Argelia. Se trata del primer partido de la fase de grupos; conoce a qué hora juega el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

A qué hora es el partido de Argentina contra Argelia en el Mundial 2026

Este martes la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Argelia a las 22 horas de Argentina en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos. En el sorteo de diciembre, el combinado albiceleste quedó como cabeza de serie del Grupo J, también deberá jugar contra Austria y Jordania.

De los demás contrincantes del Grupo J, Argelia es considerado uno de los más difíciles a nivel grupal e individual: tienen gran técnica, jugadores rápidos y destacados en el uno contra uno y buenas transiciones ofensivas. La máxima cita del fútbol se avecina y ya es inminente.

Argentina se enfrentará a Argelia este martes 16 de junio a las 22 hs

Además, el conjunto africano suele ser bastante ordenado a nivel defensivo, con un sistema compacto, líneas bastante juntas y difíciles de romper. Sin embargo, la clave para Argentina está en que, al tener la pelota, el combinado argelino suele salir desde abajo con un juego asociado y la presión alta puede llevar a que tengna varios errores forzados que devengan en jugadas de peligro.

Otra de las cosas a considerar es que el seleccionado tiene grandes figuras, como Riyad Mahrez (Al-Ahli), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Rami Bensebaini (Borussia Dortmund), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Amine Gouiri (Olympique de Marsella), Nabil Bentaleb (Lille), Aissa Mandi (Lille) y la estrella del arco Luca Zidane (Granada).

¿Cuáles son los próximos partidos de la Selección Argentina?

Los horarios de los siguientes partidos de la Albiceleste en la fase de grupos son los siguientes:

Argentina vs Austria : Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

: Lunes a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. Argentina ​vs. Jordania: Sábado 27 de junio a las 23, también en el estadio de Dallas.

Uno por uno, todos los jugadores de la Selección Argentina

La lista de los 26 jugadores del combinado elegido por Scaloni es la siguiente: