DT elogia coraje de Sudáfrica para lograr empate 1-1 ante República Checa

El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, elogió la resiliencia y la determinación de su equipo al remontar el partido para empatar 1-1 con República Checa el jueves y mantener vivas sus esperanzas de avanzar en el Mundial.
Sin embargo, el veterano DT belga admitió que su equipo se enfrenta a otro reto difícil en su último partido contra Corea del Sur, en el que buscará una victoria para clasificarse a los dieciseisavos de final.
Sudáfrica quedó en desventaja a los seis minutos, pero empató con un penal en el minuto 83 convertido por Teboho Mokoena.
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"Creo que hoy hemos hecho un partido muy bueno, salvo por un momento al comienzo de la primera parte, en el que no estábamos concentrados, y se sabe que, a nivel de Mundial, si cometes un error, lo pagas caro", dijo Broos a periodistas.
Un saque de banda largo, para cuya defensa Broos dijo que había preparado a su equipo, propició el gol de Michal Sadilek a los seis minutos para República Checa, que al igual que Sudáfrica había perdido su primer partido del Grupo A.
"Aparte de ese error, creo que he visto un partido muy bueno. Durante la segunda parte estuvimos constantemente en el campo de los checos, que lo único que hicieron fue jugar balones largos hacia sus delanteros altos", afirmó.
"Así que creo que hoy merecíamos más. A veces se necesita un poco de suerte, pero si seguimos así y somos capaces de repetir una actuación como la de hoy, creo que tenemos opciones de pasar a la segunda ronda", añadió el entrenador.
Con un solo punto en sus dos primeros partidos del Grupo A, Sudáfrica probablemente tendrá que vencer a Corea del Sur el miércoles en Monterrey para pasar de ronda.
(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en español por Javier Leira)