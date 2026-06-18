DT elogia coraje de Sudáfrica para lograr empate 1-1 ante República Checa

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo A - República Checa contra Sudáfrica

El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, elogió la resiliencia y la determinación ‌de su equipo ‌al remontar el partido para empatar 1-1 con República Checa el jueves y mantener vivas sus esperanzas de avanzar en el Mundial.

Sin embargo, el veterano DT belga admitió que su equipo se enfrenta a otro reto difícil en su ​último partido ⁠contra Corea del Sur, en el que ‌buscará una victoria para clasificarse a los ⁠dieciseisavos de final.

Sudáfrica quedó ⁠en desventaja a los seis minutos, pero empató con un penal en el minuto 83 convertido por ⁠Teboho Mokoena.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Creo que hoy hemos hecho ​un partido muy bueno, salvo por ‌un momento al comienzo ‌de la primera parte, en el que no ⁠estábamos concentrados, y se sabe que, a nivel de Mundial, si cometes un error, lo pagas caro", dijo Broos a periodistas.

Un saque ​de ‌banda largo, para cuya defensa Broos dijo que había preparado a su equipo, propició el gol de Michal Sadilek a los seis minutos para República Checa, que ⁠al igual que Sudáfrica había perdido su primer partido del Grupo A.

"Aparte de ese error, creo que he visto un partido muy bueno. Durante la segunda parte estuvimos constantemente en el campo de los checos, que lo único que hicieron fue jugar ‌balones largos hacia sus delanteros altos", afirmó.

"Así que creo que hoy merecíamos más. A veces se necesita un poco de suerte, pero si seguimos así y somos capaces de repetir una actuación ‌como la de hoy, creo que tenemos opciones de pasar a la segunda ronda", añadió el entrenador.

Con ‌un solo punto ⁠en sus dos primeros partidos del Grupo A, Sudáfrica probablemente tendrá que ​vencer a Corea del Sur el miércoles en Monterrey para pasar de ronda.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en español por Javier Leira)