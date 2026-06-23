Suecia debe controlar los espacios en su partido contra Japón, dice Potter

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos contra Suecia

​Una vez superada en parte la decepción por la goleada de 5-1 que sufrió su selección a manos ‌de Países Bajos, el ‌seleccionador de Suecia, Graham Potter, dijo que el equipo debe mostrarse más compacto cuando se enfrente a Japón el jueves en su último partido de la fase de grupos del Mundial.

Potter ofreció una extensa rueda de prensa en la que entró en gran detalle sobre su formación, sus tácticas ​y lo que tendrían ⁠que mejorar de cara al partido ante Japón.

"Tenemos que ‌estar compactos como equipo en defensa", dijo Potter. "Creo ⁠que, ante Japón, debido a su ⁠coordinación, a su organización y a lo sincronizados que están, si el campo es grande y tenemos que defender zonas ⁠amplias, va a ser un día difícil".

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"Tenemos que asegurarnos ​de que somos compactos, y creo que ‌eso va a ser fundamental ‌durante todo el torneo, independientemente de hasta dónde lleguemos, porque ⁠todos los equipos van a ser buenos".

Los suecos comenzaron el torneo con una victoria por 5-1 sobre Túnez, pero volvieron a tierra tras la goleada sufrida ante Países Bajos, y ​Potter señaló ‌que la clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre defensa y ataque.

"Creo que probablemente contamos con algunos de los mejores jugadores del mundo a la hora de aprovechar los grandes espacios, así que ⁠hay que mantener una línea baja, pero no demasiado baja ni demasiado pasiva, porque lo que se busca es crear oportunidades de ataque", añadió.

"En todo momento hay que buscar el equilibrio y fijarse en dónde están los jugadores individualmente, cómo encajan, cómo se organizan los rivales, cómo atacan y en qué zona del ‌campo".

Los neerlandeses lideran el Grupo F con cuatro puntos, por delante de Japón gracias a la diferencia de goles en la fase de grupos, mientras que los suecos ocupan el tercer puesto con tres puntos. Potter, que asumió el cargo de seleccionador ‌de Suecia en octubre, sigue mostrándose optimista.

"En un buen día, creo que somos capaces de plantar cara a cualquiera y ganar un ‌partido de fútbol, ⁠sin duda alguna. Pero también está claro que no hemos tenido mucho tiempo para trabajar juntos ​y eso es un factor a tener en cuenta, aunque no es una excusa. Estaremos preparados para el partido e intentaremos ganar", dijo.

Con información de Reuters