Escándalo en el Mundial: quisieron espiar a una Selección con un drone y rompió relación completa con el periodismo

Los jugadores se muestran inflexibles y la federación se sumó a la medida contra la prensa

El Mundial expuso que no todas las selecciones están viviendo su mejor momento. Una de ellas es la de Corea del Sur, que mantiene una interesante y llamativa disputa con la prensa de su propio país. Al punto que se tomó una decisión que no pareciera tener un punto de retroceso, al menos lo que dure la participación del equipo en el certamen organizado por la FIFA.

“¿Por qué Heung-min Son corre como si fuera el líder de un regimiento militar? ¿Acaso se piensa que está en el ejército?“, expresó un grupo de periodistas que ignoraron que había un micrófono abierto captando toda la conversación. ”¡Pero si ni siquiera completó su servicio militar! Estos malditos no saben nada del ejército", agregó otro de los presentes. Una serie de palabras que se vinculan a un comentario de que el delantero en el 2018 hizo el servicio militar, pero solamente fue afectado a tareas básicas, debido a que condujo al país a la conquista de medalla dorada en fútbol.

El paso de las horas expone que la Selección de Corea del Sur tomó la decisión de no atender más a los medios coreanos en lo que resta del Mundial. Esto implica que se den por canceladas cada una de las entrevistas individuales que se habían pactado con los jugadores, como también con el entrenador. Además, las conferencias de prensa no contarán con respuestas a los periodistas asiáticos. El contacto es nulo y no hay señales de que haya un retroceso en la medida.

“La KFA lamenta los comentarios inapropiados realizados por algunos periodistas durante el entrenamiento de la selección nacional en el campamento base de Guadalajara”, expresa el comunicado que la Asociación Coreana de Fútbol difundió en las redes sociales para marcar una clara postura de apoyo a Heung-min Son.

Eso no es todo, porque la federación decidió que el jefe de prensa sea removido del cargo en pleno mundial, y los entrenamientos del plantel se van a realizar a puertas cerradas. Esto último es una decisión que va en contra de lo que FIFA propone porque pretende que las prácticas puedan ser disfrutadas por los hinchas por medio de las imagenes que el periodismo capta.

“Con la responsabilidad de representar a Corea del Sur en el escenario mundial de la Copa Mundial, los Guerreros Taegeuk se esfuerzan al máximo para corresponder al apoyo y las expectativas del pueblo. Sin embargo, la reciente filtración de conversaciones inapropiadas entre algunos periodistas en el campo de entrenamiento causó gran conmoción y decepción en el equipo“, profundiza el comunicado de la federación coreana.

¿Cómo está la clasificación?

En lo deportivo, Corea del Sur se encuentra en el segundo lugar del grupo A después de haberle ganado a República Checa y haber perdido con México en el segundo. Se estima que una victoria o empate ante Sudáfrica puede darle la clasificación. Es necesario recordar que en este certamen, los equipos ubicados en el tercer escalón pueden avanzar de ronda. Aunque solo lo harán aquellos mejores ocho.