El seleccionador de Corea del Sur anima a su equipo a pasar página tras la derrota ante México

El entrenador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, llega al estadio antes del partido en el estadio Guadalajara, Guadalajara, México

​El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, dijo que sus jugadores no deben obsesionarse ‌con la derrota ‌por 1-0 ante México, después de que un error del portero resultara decisivo en su segundo partido del Grupo A del Mundial.

Corea del Sur encajó un gol al comienzo de la segunda parte, cuando el portero Kim Seung-gyu perdió el ​control de un ⁠balón alto bajo presión, lo que permitió ‌a Luis Romo marcar.

"El gol que encajamos ⁠fue una pena, pero ⁠no hay por qué bajar la cabeza", dijo Hong a los periodistas. "El resultado es decepcionante, pero creo ⁠que los jugadores ejecutaron bien los planes ​que habíamos preparado para este partido".

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Hong ‌señaló que Corea del Sur ‌esperaba que México presionara agresivamente desde el ⁠principio y se había centrado en aguantar los primeros compases sin encajar ningún gol.

"Era fundamental no encajar ningún gol hasta el minuto 20 ​de la ‌primera parte, y los jugadores aguantaron bien", añadió.

"A partir de ahí, el ritmo del partido se decantó a nuestro favor y pudimos tomar la iniciativa tanto en la ⁠presión como en la gestión del juego".

Hong no quiso culpar directamente a Kim por el gol, señalando que aún no había revisado la colisión que provocó el error.

"Hubo empujones entre los jugadores en esa jugada, y creo que se produjo un error en ese ‌proceso", dijo.

A pesar de la derrota, Corea del Sur sigue en la lucha por pasar a los dieciseisavos de final, con tres puntos en dos partidos. México lidera el grupo con seis puntos, mientras ‌que República Checa y Sudáfrica tienen un punto cada una.

Corea del Sur se enfrentará a Sudáfrica en su ‌último partido ⁠de la fase de grupos el miércoles en Monterrey.

"Sudáfrica es un equipo con ​buena velocidad", señaló Hong. "Tenemos que prepararnos bien tácticamente".

Con información de Reuters