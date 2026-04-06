Alcaraz, listo para ensuciarse los calcetines de nuevo con su regreso a la tierra batida

Imagen de archivo del tenista español Carlos Alcaraz durante su partido final contra el italiano Lorenzo Musetti en el ATP Masters 1000 de Montecarlo, en el Club de Campo de Montecarlo, Roquebrune-Cap-Martin, Francia.

Carlos ​Alcaraz afirmó que está deseando volver a ensuciarse los calcetines en tierra batida, ya que ‌el número uno ‌del mundo regresará esta semana a su superficie preferida en Mónaco para coger impulso de cara a la defensa de su título en Roland Garros.

Alcaraz ganó su quinto título de Grand Slam al derrotar a Jannik Sinner en una final épica ​en Roland Garros ⁠en junio, sumándose a sus triunfos en ‌tierra batida de 2025 en Montecarlo y ⁠Roma y a un subcampeonato ⁠en Barcelona.

"Probablemente sea uno de los mejores momentos de la temporada para mí", declaró Alcaraz a los ⁠periodistas en Mónaco el domingo.

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"Echo de menos ​la tierra batida cada vez que ‌termina la temporada de tierra. ‌Ha pasado mucho tiempo desde Roland Garros ⁠sin pisar tierra. En mis primeros entrenamientos, le dije a mi equipo que era hora de volver a ensuciarse los calcetines. Es increíble estar ​de vuelta ‌en tierra batida", afirmó.

Alcaraz, que se perdió el Abierto de Madrid del año pasado por lesión, confía en poder disputar el calendario completo antes de Roland Garros, donde ⁠el cuadro principal comienza el 24 de mayo.

"Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma (...) ese es el plan", dijo el jugador de 22 años. "Es muy exigente física y mentalmente. La semana en Barcelona es quizás cuando debería descansar, pero Barcelona es un torneo muy importante para mí. ‌Mi plan es cuidar mi cuerpo lo máximo posible durante los partidos y los torneos".

El tenista español dijo que ganar el título de Montecarlo resultó ser un punto de inflexión la temporada pasada. "Después de ‌la sensación que tuve aquí, simplemente fui mejorando cada vez más. Entendí y me di cuenta de cómo ‌debía jugar ⁠después de esta semana. Por eso tuve un año excepcional", comentó.

Alcaraz comenzará su ​andadura en la segunda ronda contra el suizo Stan Wawrinka o el argentino Sebastián Báez.

Con información de Reuters