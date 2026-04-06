La respuesta de Alpine ante las acusaciones de sabotear el coche de Franco Colapinto en la F1: “Trucos”

Colapinto suma un punto en la temporada.

La suerte no ha estado del lado de Franco Colapinto en las primeras fechas de la nueva era de la Fórmula 1, puesto que ha sido perjudicado en cada una de las carreras por distintas situaciones. De hecho, en el Gran Premio de China sumó su primer punto con un décimo lugar, aunque lo cierto es que había tenido una actuación como para terminar algunas posiciones más adelante de no ser por el Safety Car y el incidente con Esteban Ocon.

A pesar del impulso que había significado el punto conseguido en Shanghái, el piloto argentino no la pasó bien en el GP de Japón, donde culminó en el decimosexto lugar, nuevamente detrás de Carlos Sainz. No obstante, Alpine celebró el séptimo puesto de Pierre Gasly, lo que produjo que muchos seguidores de Colapinto cuestionen a la escudería francesa por sabotear el A526 del pilarense y beneficiar al francés.

Desde la perspectiva de los fans, no hubo un trato igualitario hacia ambos pilotos por el lado del equipo galo, que no se quedó callado ante tal acusación y publicó una carta abierta como respuesta. “El equipo se esfuerza por poner en pista los dos autos más rápidos y ofrecer igualdad de oportunidades para que ambos pilotos sean competitivos y sumen puntos importantes para el equipo en el campeonato”, inició el comunicado.

Claro que, aunque las intenciones estén, no siempre se puede probar todas las actualizaciones en los dos coches, algo que puede suceder eventualmente debido al poco tiempo entre las fechas. “Ese nunca es el enfoque previsto ni deseado, ya que, si la pieza supone una mejora de rendimiento como esperamos y pretendemos, queremos que esté disponible en ambos autos de inmediato”, añadieron al respecto desde la sede de Enstone.

Acto seguido, Alpine remarcó el compromiso mutuo que se comparte con Colapinto y advirtió que no hay pruebas algunas que puedan sostener la idea de que se lo ha perjudicado en pos de favorecer a Gasly. “Cualquier duda sobre sabotaje o sobre no darle a Franco el mismo auto carece completamente de fundamento, por lo que el equipo consideró necesario pronunciarse”, agregaron.

Por otro lado, la escudería aprovechó para denunciar los comentarios que ha recibido el argentino por el incidente con Oliver Bearman en Suzuka. “El equipo condena los mensajes de odio dirigidos hacia Franco después de la carrera del pasado fin de semana en Japón, de la misma manera que condena el abuso y las amenazas dirigidas hacia Esteban Ocon tras una colisión entre los dos autos en el Gran Premio de China”, agregó el comunicado.

El argentino está cada vez más afianzado en el equipo.

Los resultados de Colapinto en la F1 2026