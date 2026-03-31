El director de Alpine analizó la actuación de Franco Colapinto en el GP de Japón: “Perjudicado”

Nielsen no señaló a Franco por el resultado en Japón.

Luego de haber sumado su primer punto con Alpine en Shanghái, Franco Colapinto no firmó un buen fin de semana en el Circuito de Suzuka, donde volvió a quedar en cero de cara a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1. El pilarense había clasificado en el decimoquinto lugar y había ganado posiciones en la largada del GP de Japón, pero cruzó la línea de meta en el decimosexto puesto, nuevamente detrás del Williams de Carlos Sainz.

Ahora bien, por fuera de que la clasificación condicionó el resultado del piloto argentino, hubo otro factor fundamental que le jugó en contra y lo dejó en desventaja en relación con sus rivales. Justamente sobre este aspecto habló Steve Nielsen, quien señaló que el accidente de Oliver Bearman perjudicó a Colapinto, ya que el Safety Car le dio un cambio de neumáticos gratuito a los demás pilotos en un momento inoportuno.

“Franco se vio perjudicado por el coche de seguridad y no logró sumar puntos”, afirmó el director de Alpine en un comunicado de prensa publicado por el equipo galo en su sitio oficial. Y es que el pilarense había ingresado a boxes en la vuelta 17, dentro de la ventana prevista por Pirelli, para cambiar las gomas medias por las duras y estirar el segundo stint hacia el final de la carrera.

Con esta estrategia, “Fran” esperaba recuperar las posiciones perdidas en boxes y quedar entre los diez primeros en el trazado nipón, algo que se vio truncado con la aparición del Safety Car, que estuvo varias vueltas en pista mientras retiraban el Haas de Bearman. Debido a esto, Colapinto quedó lejos de los puntos y atrapado en un tráfico difícil de superar, sobre todo en una carrera que no ofreció muchos rebases de la zona media para atrás.

Sin los GPs de Baréin y Arabia Saudita, cancelados por el conflicto bélico en Oriente Medio, la máxima categoría tendrá un mes sin actividad, lo que Alpine aprovechará para introducir actualizaciones de cara a la cuarta fecha a inicios de mayo. “Ahora entramos en el parón y tenemos planeadas algunas mejoras para Miami, así que esperamos con ilusión esa carrera”, agregó Nielsen al respecto.

Colapinto suma un punto en la temporada.

Alpine anuncia la visita de Franco a Argentina

Con el vacío en el calendario de la F1, Colapinto aprovechará para realizar una exhibición en Buenos Aires, algo que fue presentado como el “Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026”. En colaboración con Mercado Libre, el pilarense conducirá el E20 que usó Renault en 2012, el cual cuenta con motor Renault V8 y estará pintado con los colores de Alpine. El evento se realizará en el barrio de Palermo el próximo 26 de abril sobre un circuito urbano de 2 km que se hará sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento.