Un importante banco lanzó un nuevo plazo fijo UVA.

El sistema financiero argentino sumó una nueva alternativa para quienes buscan cuidar sus ahorros: el Banco Nación lanzó un plazo fijo UVA que paga intereses por subperíodos, es decir, cada mes.

El instrumento ajusta el dinero por UVA y suma una remuneración anual del 4,5 por ciento, lo que lo diferencia de los plazos fijos tradicionales, donde la renta suele pagarse al final del período y no se actualiza por inflación.

El producto, llamado oficialmente "Certificado de depósito a plazo fijo UVA con pago de intereses por subperiodos", permite invertir desde $1.500 y elegir plazos que van desde 90 hasta 1.095 días. La actualización diaria del capital se basa en el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que publica el Banco Central, asegurando transparencia sobre la evolución del dinero.

Esta modalidad permite plazos más extensos que los habituales en el mercado. Además, los plazos fijos convencionales rindieron en promedio un -5% anual, lo que desalentó el ahorro bancario y llevó a muchos a buscar refugio en dólares o inmuebles.

La palabra del Gobierno sobre el Plazo Fijo UVA

En cuanto al dólar, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, comentó: "Muchos argentinos ahorran comprando dólares, pero eso rinde cero y además hay inflación en EE. UU., así que es como poner la plata en una lata y quemar un poco todos los años".

Sobre el mercado inmobiliario, explicó que alquilar una propiedad puede rendir entre 3% y 5% anual, pero con costos de mantenimiento, impuestos y el riesgo del deterioro. "Este plazo fijo que ofrece el Banco Nación es como tener un pedacito de un departamento: me ofrece una renta actualizada por inflación, excepto que sin costos de gestión ni de mantenimiento, sin riesgos para el capital, y exento de impuestos".

Esta nueva oferta también beneficia al sistema financiero: "El banco capta al 4,5% y presta ese dinero en un prendario o un hipotecario al 8, 10 o 15%. Como ahorrista feliz, pero al mismo tiempo le doy la oportunidad a otra persona a acceder a un crédito", explicó Sturzenegger. Además, destacó que esta iniciativa está alineada con la política del presidente Javier Milei de fomentar alternativas de ahorro voluntarias y atractivas para potenciar la economía.

Cómo hacer un plazo fijo UVA en el Banco Nación

El Banco Nación subrayó que el plazo fijo UVA protege el poder adquisitivo y brinda la seguridad de una inversión respaldada por una entidad estatal. Los interesados pueden consultar el valor de la UVA diariamente en la web del Banco Central para seguir la evolución de su capital.

Para constituir este plazo fijo, el usuario debe ingresar a los canales electrónicos del banco, seleccionar "Plazo Fijo UVA Pago Subperiodos", elegir monto y plazo, y empezar a recibir intereses mensuales depositados en su cuenta. No hay límite en la cantidad de plazos fijos que una persona puede abrir, lo que democratiza el acceso a un ahorro indexado y con renta periódica.