El gobierno de Javier Milei inició la semana con la agenda política con un encuentro bilateral con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y una reunión clave de Gabinete en Casa Rosada. En paralelo, el Congreso se prepara para debatir proyectos impulsados por el oficialismo en medio de tensiones internas y denuncias que afectan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En tanto, profundizó su ataque a la prensa. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
En medio de la censura a la prensa, Milei aumentó su ataque a los periodistas
En VIVO - Actualizado hace 2 horas
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 2 horas
Milei intensifica su ofensiva contra los periodistas tras la censura en Casa Rosada
El presidente Javier Milei continúa con su ofensiva contra la prensa con posteos y difusión de mensajes para atacar el sector. Con memes que sostienen consignas como: "Los periodistas mienten por dinero", "Periodismo ensobrado", entre otras, el Presidente sigue difundiendo su discurso de odio contra los que ejercen este oficio.
Desde diversas organizaciones periodísticas y sindicales como el Foro de Periodismo Argentino y el Sipreba salieron a repudiar la campaña del Gobierno para desprestigiar al periodismo. Por su parte, diputados de la oposición rechazaron la suspensión de acreditaciones en Casa de Gobierno a El Destape, Tiempo Argentino y La Patriada, entre otros medios.
Hace 2 horas
El Gobierno censura a El Destape y no le permite entrar a sus periodistas a Casa Rosada
Uno de sus periodistas no pudo ingresar a Casa Rosada este lunes por la mañana. El Gobierno utiliza la conspiración rusa para inhabilitar las huellas de periodistas. Desde el Congreso, la oposición pidió repudiar la censura. FOPEA también rechazó la decisión oficial.
El gobierno de Javier Milei profundiza el ataque a la prensa y censura a quienes buscan exhibir sus políticas de hambre y casos de corrupción. Uno de los medios víctima de esta campaña de descredito es El Destape, ya que la gestión de La Libertad Avanza (LLA) no deja entrar a sus periodistas a la Casa Rosada para informar a la sociedad. Jonathan Heguier y Javier Slucki son los dos periodistas afectados por esta medida.
Hace 3 horas
En el programa que Luis Majul conduce en LN+ pidieron explicaciones al gobierno de Milei
Desde el programa que Luis Majul conduce en LN+ pidieron explicaciones tras los últimos escándalos en la gestión de Javier Milei.
El pedido de explicaciones que surgió del programa de Luis Majul a Javier Milei.
El gobierno de Javier Milei quedó inmerso en una serie de escándalos que se fueron descubriendo en los últimos días, incluyendo el famoso viaje de Manuel Adorni y su familia a Punta del Este, así como también las dudas detrás de la forma en que el jefe de gabinete obtuvo su casa ubicada en Caballito.
Hace 4 horas
Uno por uno: los funcionarios de Milei que recibieron créditos del Banco Nación
La causa que abrió el juez Rafecas apunta a la transparencia en préstamos millonarios a funcionarios públicos. Te contamos quiénes están involucrados y qué dicen desde el Gobierno.
Quiénes son los funcionarios que recibieron créditos del Banco Nación.
El juez federal Daniel Rafecas inició la primera investigación penal relacionada con los créditos otorgados por el Banco Nación a distintos funcionarios públicos del gobierno de Javier Milei.
NaN:NaN | NaN/NaN/NaN
Testimonios siembran dudas sobre las escalas del lujoso viaje de Adorni a Aruba
Testigos que vieron al jefe de Gabinete en la isla del Caribe holandés aseguran no haberlo visto en la escala en Lima, conexión obligatoria para el único vuelo desde Buenos Aires a ese destino.
Hace 2 horas
Cortes en todo el país contra el ajuste del gobierno de Milei en el salario social
La protesta se produce luego de que el gobierno de Javier Milei afectara a 900 mil trabajadores con la eliminación del salario social complementario de $78.000.
Cortes en todo el país contra el ajuste del gobierno de Milei en el salario social
Hace 9 horas
El Estado se retira y la crisis avanza: crecen el miedo y el malestar
Las organizaciones sociales, que hoy protagonizarán una jornada nacional de protestas, advierten que la situación es cada vez más preocupante. A la eliminación del programa Volver al Trabajo, se le suma ahora la eliminación del Plan Remediar, que proveía medicamentos a casi 20 millones de personas sin cobertura de salud.
Hace 11 horas
UP presentó un proyecto de ley para ser neutrales en la guerra de Medio Oriente
Se sumó al otro proyecto de la misma bancada peronista para ordenar a Milei que se abstenga de enviar tropas o material bélico a Medio Oriente. El trasfondo: la profundización de la crisis diplomática con Irán.
Hace 11 horas
Faltan vacunas y el Gobierno Nacional culpa a la Organización Panamericana de la Salud
La situación, denunciada por varias provincias, entorpece el acceso en medio de una caída histórica en las coberturas y amenaza con revertir décadas de logros sanitarios. Por ahora, el Gobierno no informó un plan B para enfrentar los retrasos de la OPS, producto de los efectos de la guerra en Medio Oriente.
Hace 13 horas
El Gobierno paga un millón de dólares para calificar una deuda que no piensa colocar
La administración de Milei renovó un contrato en forma directa con la calificadora de riesgo Standard & Poor’s por más de un millón de dólares a pagar en tres años para que haga la evaluación de la solvencia “ante la posibilidad de acceder nuevamente al mercado de capitales internacional”. No es obligatorio contar con esa calificación.
Hace 13 horas
¿Dónde está Loan y qué hicieron con él?": la dura carta de los papás a Javier Milei
El juicio por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024, aún no tiene fecha fijada. Desesperados, los papas del nené le escribieron al Presidente de la Nación.
Hace 13 horas
Es director del BCRA y le pidió más de $500 millones al Banco Nación
Revelan nuevos casos de préstamos hipotecarios a miembros del gobierno y diputados.
Nuevos funcionarios involucrados en los préstamos del Banco Nación.
Hace 15 horas
El Gobierno usó la operación rusa para sacar a El Destape también del Congreso
El Gobierno de Milei suspendió las acreditaciones de los periodistas de El Destape Federico Pokorowski y Alan Longy. Más temprano, había censurado a los acreditados en Casa Rosada. Aún no dio explicaciones oficiales. FOPEA rechazó la decisión oficial.
Hace 16 horas
Uno por uno: los funcionarios de Milei que recibieron créditos del Banco Nación
La causa que abrió el juez Rafecas apunta a la transparencia en préstamos millonarios a funcionarios públicos. Te contamos quiénes están involucrados y qué dicen desde el Gobierno.
Quiénes son los funcionarios que recibieron créditos del Banco Nación.
Hace 16 horas
Milei ratificó a Adorni en medio del escándalo pero asoma Sturzenegger como reemplazo
El Presidente encabezó una reunión de Gabinete. Estuvo un rato y luego lo dejó al jefe de Gabinete al frente. Crecen las dudas sobre su futuro.
Hace 16 horas
Calculadora: cuánto hay que ganar para acceder a un crédito del BNA como los libertarios
Una herramienta del propio banco permite estimar el ingreso necesario según el monto solicitado, pero los valores resultantes muestran una brecha significativa entre los salarios promedio y las condiciones de acceso al financiamiento hipotecario.
Hace 17 horas
Escándalo de Adorni: avanza la investigación sobre sus viajes y propiedades
La Fiscalía pidió que se amplíe la información vinculada a las salidas del país del jefe de Gabinete.
Hace 18 horas
Aguiar anticipó que afiliados a ATE pedirán más de 1.000 créditos
Organizarán a delegados y afiliados en todo el país para solicitar los préstamos, luego del escándalo por los créditos otorgados a funcionarios de La Libertad Avanza.