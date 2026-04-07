En medio de la censura a la prensa, Milei aumentó su ataque a los periodistas

El presidente Javier Milei continúa con su ofensiva contra la prensa con posteos y difusión de mensajes para atacar el sector. Con memes que sostienen consignas como: "Los periodistas mienten por dinero", "Periodismo ensobrado", entre otras, el Presidente sigue difundiendo su discurso de odio contra los que ejercen este oficio.

Desde diversas organizaciones periodísticas y sindicales como el Foro de Periodismo Argentino y el Sipreba salieron a repudiar la campaña del Gobierno para desprestigiar al periodismo. Por su parte, diputados de la oposición rechazaron la suspensión de acreditaciones en Casa de Gobierno a El Destape, Tiempo Argentino y La Patriada, entre otros medios.