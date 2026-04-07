El pedido de explicaciones que surgió del programa de Luis Majul a Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei quedó inmerso en una serie de escándalos que se fueron descubriendo en los últimos días, incluyendo el famoso viaje de Manuel Adorni y su familia a Punta del Este, así como también las dudas detrás de la forma en que el jefe de gabinete obtuvo su casa ubicada en Caballito.

Estos casos están siendo seguidos de cerca por los medios de comunicación, en especial aquellos ciclos dedicados a la política, como lo es La Cornisa, el programa que Luis Majul conduce en LN+. En la emisión de este último lunes, uno de sus integrantes cuestionó al oficialismo (específicamente a Manuel Adorni), por la falta de respuesta ante las graves acusaciones (que día a día encuentran cada vez más asidero).

El pedido de explicaciones de Débora Plager al gobierno

Débora Plager le pidió explicaciones al gobierno en LN+.

"Nosotros hacemos el laburo que tenemos que hacer. Ahora, el peronismo se monta sobre el laburo que tenemos que hacer, terminan esmerilando a los gobiernos no peronistas. Es un milagro que terminen los gobiernos no peronistas en la República Argentina", expuso primeramente Majul en determinado momento. Fue allí cuando entervino su compañera Débora Plager, para hacer un señalamiento al ejecutivo.

"Por supuesto que aprovechan cada hendija, pero muchas de esas fisuras las deja el propio gobierno. Si Adorni pudiera explicar el origen de los fondos con los cuales compró sus propiedades; si pudiera justificar su patrimonio con el ingresos que tiene o los egresos que hace; si pudiera justificar la pregunta que vos le hiciste y la respuesta respecto de que él recordaba que lo único que había hecho con su familia era a Punta del Este y ahora tenemos dos escalas ya confirmadas...", expuso la trabajadora de prensa. "No sabemos con qué destino, no importa si era Aruba o no, pero hubo un viaje anterior", concluyó.

"Y no habría ningún delito en hacer un viaje, porque esto me sorprende un poco", deslizó Majul. Allí tomó la palabra Lusi Gasulla, quien sostuvo: "Lo que pasa es que psicopatea el peronismo, te psicopatean en todo. El kirchnerismo cuando estuvo gobernando se robaron las vacunas y gran parte del periodismo militante no dije nunca una palabra, ni investigó ni a uno de los que se robaron las vacunas. Y cuando vos un día no hablás de Adorni, te psicopatean con que tenés que hablar de Adorni todos los santos días".