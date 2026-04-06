Trump promete un "infierno" en Irán si el estrecho no se abre y dice que un acuerdo es posible

Un proyectil lanzado desde Irán se dirige hacia Israel, durante el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, visto desde Ramala, en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania

El presidente de Estados Unidos, ​Donald Trump, amenazó con desatar "un infierno" sobre Teherán si no llegaba a un acuerdo y reabría el estrecho de Ormuz antes de la fecha límite fijada para el martes, al tiempo que elogiaba a las fuerzas especiales estadounidenses que rescataron a un aviador en ‌una misión de alto riesgo en el interior de Irán.

Estados ‌Unidos e Israel han bombardeado Irán con misiles y ataques aéreos durante más de cinco semanas para destruir lo que, según ellos, era una amenaza inminente derivada del programa de desarrollo de armas nucleares del país, su arsenal de misiles balísticos y su apoyo a milicias regionales aliadas.

Teherán ha cerrado de facto la vía marítima de Ormuz, por la que transita alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, y ha atacado bases militares estadounidenses y otros objetivos en el golfo Pérsico.

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Las explosiones sacudieron Teherán el lunes por la mañana y un ataque estadounidense-israelí contra un edificio residencial al sur de la ciudad causó la muerte de al menos 13 personas, según informó un funcionario a medios estatales iraníes. Reuters ​no pudo verificar la información.

En una publicación plagada ⁠de improperios en su plataforma Truth Social, Trump amenazó el domingo con nuevos ataques contra la infraestructura energética y de transporte iraní, lo ‌que, según los críticos, constituiría un crimen de guerra.

"El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día ⁠de los Puentes, todo en uno, en Irán", afirmó.

"¡¡¡No habrá nada igual!!! Abran el ⁠puto estrecho, locos cabrones, o vivirán en el infierno: ¡YA VERÁN! Alabado sea Alá. El presidente DONALD J. TRUMP".

En el tipo de mensajes contradictorios que han desconcertado tanto a sus seguidores como a sus enemigos y a los mercados financieros, Trump declaró el domingo a Fox News que Irán estaba negociando ⁠y que podría alcanzarse un acuerdo el lunes.

Más tarde ese mismo domingo, Axios informó de que Estados Unidos, Irán y mediadores regionales ​estaban discutiendo los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir a ‌un fin permanente de la guerra, citando a cuatro fuentes estadounidenses, israelíes ‌y regionales con conocimiento de las conversaciones.

Reuters no pudo verificar de inmediato la información. La Casa Blanca y el Departamento de Estado ⁠de EEUU no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Según esta información, los mediadores estaban negociando un acuerdo en dos fases. La primera fase consistiría en un alto el fuego de 45 días; la segunda, en acordar un fin de la guerra.

IRÁN CONDENA LA "IMPRUDENCIA" DE EEUU Y ATACA AL GOLFO PÉRSICO

Teherán exige el fin de las hostilidades y el presidente de su Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, condenó las amenazas de Trump, afirmando que ​estaba siendo engañado por el ‌primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Sus acciones imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región va a arder porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu", publicó el domingo en X.

Demostrando que aún tenía fuerzas para luchar a pesar de los bombardeos estadounidenses e israelíes, Irán amplió sus ataques contra la infraestructura energética del golfo Pérsico, lanzando ataques con drones y misiles contra instalaciones petroquímicas en Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos.

La ⁠Guardia Revolucionaria también dijo el domingo que había atacado un buque vinculado a Israel en el puerto de Jebel Ali, en Dubái.

En Kuwait, los drones provocaron incendios y causaron "graves daños materiales" en plantas petroquímicas operadas por filiales de la empresa petrolera estatal Kuwait Petroleum Corporation, según informó la compañía.

Los ataques pusieron de relieve la capacidad de Irán para mantener ataques transfronterizos y perturbar las infraestructuras en varios países del golfo Pérsico, dejando al descubierto las vulnerabilidades de los centros energéticos y marítimos.

También en Israel, medios de comunicación mostraron el domingo a equipos de búsqueda y rescate peinando los escombros en la ciudad norteña de Haifa después de que un misil iraní impactara en un edificio residencial. Los paramédicos israelíes indicaron que se estaba atendiendo a nueve personas, y los medios israelíes informaron posteriormente de ‌que los equipos de rescate habían recuperado dos cadáveres de entre los escombros.

OPERACIÓN DE COMANDOS

Trump anunció el rescate del aviador en la madrugada del domingo, describiendo la operación como "una de las más audaces" misiones de este tipo en la historia de Estados Unidos.

El aviador, oficial de armamento de un avión F-15 derribado el viernes, resultó herido pero "se recuperará", dijo Trump en un mensaje en X. El piloto del avión había sido rescatado anteriormente.

Al amparo de la oscuridad, comandos estadounidenses se adentraron en Irán sin ser detectados, escalaron una cresta de 2.100 metros y pusieron a salvo al especialista en armamento estadounidense antes del amanecer del ‌domingo.

Dos aviones MC-130 que habían transportado a parte de las aproximadamente 100 fuerzas de operaciones especiales a un terreno accidentado al sur de Teherán sufrieron una avería mecánica y no pudieron despegar, según informó un funcionario estadounidense a Reuters.

Sus comandantes tomaron una decisión de alto riesgo y ordenaron que más aviones volaran a Irán para ‌evacuar al grupo en oleadas.

La fuerza ⁠de rescate fue retirada por etapas, y las tropas estadounidenses destruyeron los MC-130 averiados y cuatro helicópteros adicionales dentro de Irán, en lugar de arriesgarse a dejar atrás equipo sensible.

Irán dijo que varios aviones estadounidenses fueron destruidos durante la operación.

La ​guerra, que se inició con ataques aéreos estadounidenses e israelíes en todo Irán el 28 de febrero, ha causado la muerte de miles de personas, principalmente en Irán y Líbano.

Los ataques aéreos israelíes mataron a otras 11 personas en Líbano el domingo, según el Ministerio de Sanidad libanés.

Con información de Reuters