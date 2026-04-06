Guadalajara asegura lugar en postemporada del torneo mexicano tras remontar y empatar de último minuto

Guadalajara, el club más popular del fútbol mexicano, aseguró el domingo su lugar en la postemporada del torneo Clausura tras remontar ‌y empatar 2-2 ante ‌Pumas UNAM en el último minuto gracias a un doblete de Armando "Hormiga" González.

Con la igualada, las "Chivas" de Guadalajara se consolidaron en el liderato general con 31 puntos, y aunque pierda los cuatro partidos restantes de la temporada regular no saldrá de la zona que da acceso a la postemporada o liguilla, instancia a la que clasifican los clubes que ​ocupan los primeros ocho ⁠lugares al final de las 17 jornadas.

En el partido disputado en ‌el estadio Akron de Guadalajara, el equipo local estuvo cerca ⁠de ponerse en ventaja a los nueve ⁠minutos con un disparo de Roberto Alvarado que pasó muy cerca del poste derecho de la portería defendida por el costarricense Keylor Navas.

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Pumas respondió a ⁠los 21 minutos con el gol de Uriel Antuna, quien ​definió con un potente disparo dentro del área ‌tras recibir un pase del brasileño ‌Juninho.

Navas evitó el empate de Guadalajara a los 37 minutos al ⁠atajar potentes remates de González y Efraín Álvarez.

Tres minutos después, Pumas aumentó su ventaja cuando el defensor José Castillo anotó en su propia portería al desviar un centro enviado por Jordan Carrillo desde el sector ​izquierdo.

Guadalajara descontó ‌a los 70 minutos por conducto de González, quien remató con la cabeza un centro enviado por Diego Campillo desde el sector derecho.

El portero Raúl Rangel evitó el tercer gol de Pumas a los 82 minutos al atajar un remate de ⁠Adalberto Carrasquilla cuando el mediocampista panameño había quedado sin marca frente a la portería.

En tiempo de reposición, el árbitro señaló penal a favor de Guadalajara después de revisar en el VAR una jugada donde el defensa español Rubén Duarte derribó dentro del área a Alvarado con una zancadilla.

González convirtió el penal a los 102 minutos con un disparo que entró pegado al poste ‌derecho, lo que desató la algarabía de los 40.000 aficionados en el estadio.

"Este equipo nunca se rinde, a mí me toca empujarlas, es mi chamba, yo vivo para jugar fútbol y meter goles, pero ellos (compañeros) generan todo. Tenemos que afrontar todos los partidos con la misma humildad, no hemos logrado ‌nada y no nos podemos relajar, si no trascendemos seremos un equipo más", dijo González a la transmisión oficial.

El sábado, Pachuca venció 2-1 como visitante a ‌Cruz Azul, Atlético ⁠de San Luis ganó 2-1 en su visita a Monterrey, Querétaro derrotó 1-0 al actual campeón Toluca, León superó ​2-0 al Atlas, mientras que Santos Laguna y América empataron 1-1.

El viernes, Tijuana venció 1-0 a Tigres UANL, Necaxa ganó 2-1 a Mazatlán, mientras que Puebla y Bravos de Ciudad Juárez empataron 1-1.

Con información de Reuters