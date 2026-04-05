Coquimbo Unido vs Nacional: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores

Por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores, Nacional y Coquimbo Unido se enfrentan el miércoles 8 de abril desde las 19:00 (hora Argentina), en el Coloso del llano.

El encuentro será supervisado por Raphael Claus, el juez encargado.

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Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo B - Fecha 2: vs Universitario: 15 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 3: vs Tolima: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 4: vs Universitario: 7 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Tolima: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Nacional: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nacional en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo B - Fecha 2: vs Tolima: 14 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 3: vs Universitario: 29 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 4: vs Tolima: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Universitario: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Coquimbo Unido: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Coquimbo Unido y Nacional, según país