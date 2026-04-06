La nueva predicción de Venus Psíquica sobre el futuro de Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei pasa por una profunda crisis en distintos ángulos. No solo es una crisis de confianza por los reiterados escándalos que tomaron lugar a lo largo de los meses, incluyendo los préstamos hipotecarios a funcionarios del oficiliamo que están bajo investigación como el último acto de la obra, sino que también es una crisis desde lo económico: si bien el Indec refleja un IPC del 2,9%, el golpe en el bolsillo se siente mucho peor.

Muchas lecturas se trazaron al respecto, ya sea en los medios tradicionales como en los de vanguardia, como lo pueden ser las redes sociales. Lo usuarios se expiden al respecto y la publicación de una en particular llamó la atención: Venus Psíquica, la mujer que desde hace años viene realizando predicciones sobre los políticos de turno.

La predicción de Venus Psíquica sobre el futuro de Javier Milei.

¿Qué dijo Venus Psíquica de Javier Milei?

En este contexto marcado de problemas para el oficialismo, la psíquica adelantó: "Argentina, este mensaje es para vos. Se vienen cambios fuertes, necesarios. Lo viejo cae, lo nuevo se levanta".

En esa misma línea, expuso: "El presidente argentino Javier Milei está atravesando un camino muy difícil. Jesús, Krishna, Venus y María acompañan su camino y están moviendo las energías para un despertar del pueblo. Argentina, levantate con fe".

Cabe recordar que Venus Psíquica en reiteradas oportunidades marcó el advenimiento de un reclamo masivo que terminaría con la salida del poder del actual jefe de estado. Mientras la duda sigue estando en el aire, los problemas para el primer mandatario se engrosan.