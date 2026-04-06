En TN revelaron el escándalo que se le viene al gobierno de Milei.

El gobierno de Javier Milei concatenó en los últimos meses escándalo tras escándalo, que golpearon de lleno en la credibilidad que su electorado depositó en ellos, sobre todo por ser casos ligados a la corrupción. El más reciente no quedó al margen: el otorgamiento de créditos hipotecarios a funcionarios públicos; legisladores y allegados a la gestión del jefe de estado.

Esto llevó a que la diputada nacional Mónica Frade presente una denuncia penal para que se investigue el hecho y se compruebe si existieron irregularidades o delitos en la asignación de estos préstamos, que, según la denunciante, se encuadrarían en un uso privilegiado de fondos públicos.

Se están investigando créditos hipotecarios otorgados a funcionarios de Milei.

Los medios de comunicación cubrieron este tema en sus diferentes programas políticos. Esto incluyó a TNdeNoche, el noticiero que conduce Franco Mercuriali, donde se mostraron sumamente críticos con el caso.

¿Qué dijeron en TN sobre el nuevo escándalo del gobierno?

En determinado momento, el mencionado periodista expuso su disgusto ya que se expidieron créditos que "ni siquiera son con estabilidad laboral" mediante, porque "si pierde las elecciones Milei el año que viene, se quedan sin trabajo todos". "Esa estabilidad de 20 años no la tienen, no van a tener esos ingresos 20 o 30 años, con lo cual es raro como estudian el análisis crediticio para funcionarios públicos que son funcionarios que vuelan inmediatamente cuando cambian de gobierno", ahondó al respecto.

"O los diputados nacionales. ¿Por qué no van a la ventilla de un banco privado?", deslizó su compañero en el panel. Luego, Mercuriali sostuvo: "No sé si esto va a ser judicializable. Hay que ver si hay denuncia o no en la justicia, para investigar si los créditos fueron bien otorgados por lo que dijimos recién: el tema de los montos y que no tienen un trabajo a largo plazo. Y después lo otro: la tasa es mucho más baja que la de los bancos privados.