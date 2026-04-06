Corea del Sur dice que "información fiable" apunta a que la hija del líder norcoreano es su sucesora

El líder norcoreano Kim Jong-un y su hija Kim Ju Ae asisten a un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer en Pionyang, Corea del Norte

​La agencia de inteligencia de Corea del Sur considera ahora que la hija adolescente del líder norcorano Kim Jong-un ha sido designada como ‌su sucesora, según afirmaron el lunes ‌varios legisladores, basándose en una reciente aparición pública en la que se la vio conduciendo un tanque, lo que probablemente tenía como objetivo disipar cualquier duda.

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS, por sus siglas en inglés) comunicó a los legisladores que su valoración no se basaba en inferencias circunstanciales, sino en lo que describió como "información de inteligencia fiable" recopilada por la agencia, según ​las declaraciones de miembros ⁠del partido gobernante y de la oposición tras una reunión parlamentaria a ‌puerta cerrada.

El NIS dijo que las imágenes de la hija ⁠conduciendo un tanque tenían como objetivo destacar su ⁠supuesta aptitud militar y disipar las dudas sobre una heredera femenina, según los legisladores.

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El medio estatal norcoreano KCNA publicó el mes pasado fotos de Kim y ⁠su hija conduciendo un nuevo tanque, tras imágenes anteriores en las ​que se la veía disparando un rifle en un ‌campo de tiro y utilizando una ‌pistola.

Estas escenas pretenden rendir "homenaje" a las propias apariciones públicas de Kim en ⁠el ámbito militar a principios de la década de 2010, cuando se le preparaba para suceder a su propio padre, según dijo Park Sun-won, legislador del gobernante Partido Demócrata.

La valoración más reciente sobre la hija de Kim, ​de la que ‌se cree que tiene unos 13 años y se llama Ju Ae, supone un avance respecto a análisis anteriores de la agencia de inteligencia, que afirmaba que probablemente se la estaba preparando para suceder a su padre.

La presencia reiterada de Ju Ae en ⁠actos relacionados con la defensa tiene como objetivo disipar las dudas sobre una sucesora femenina y acelerar la construcción de un discurso de sucesión, afirmaron los legisladores, basándose en el NIS.

Los legisladores han señalado anteriormente que la agencia cree que su papel cada vez más destacado sugiere que ya se la está tratando como la segunda figura más importante de facto en el liderazgo de Corea del Norte.

El ‌legislador del Partido del Poder Popular Lee Seong-kweun señaló que el NIS había indicado que las sugerencias de que la hermana menor de Kim, Kim Yo-jong, pudiera estar descontenta por la atención prestada a Ju Ae eran infundadas, ya que Kim Yo-jong no ostenta poder independiente.

Sin embargo, algunos expertos en Corea del Norte ‌instaron a la cautela a la hora de interpretar las imágenes como señales definitivas de sucesión.

Hong Min, analista del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, dijo que la ‌mera aparición de ⁠Ju Ae en el tanque no bastaba para concluir que se la hubiera confirmado como heredera de Kim, señalando que apareció ​junto a su padre y no de forma independiente, a diferencia de las apariciones militares en solitario del propio Kim Jong-un durante su fase de preparación.

Con información de Reuters