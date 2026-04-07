Con el Gobierno en crisis, el peronismo acelera los movimientos internos

El gobierno de Javier Milei entró en una caída de apoyos y nada hace pensar que pueda recuperar simpatías en el corto plazo. En ese contexto, los tiempos electorales empiezan, inevitablemente, a acelerarse. Entre los varios movimientos que se registraron en el peronismo en las últimas horas, resaltó el respaldo del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a una eventual postulación presidencial de su par bonaerense, Axel Kicillof, con quien viene de compartir escenario en los actos por el aniversario de Malvinas. "El compañero que mejor posicionado está es Axel, hay que ayudarlo, acompañarlo y fortalecerlo", afirmó Quintela. Además, se mostró a favor de que, si hay otros con ganas de presentarse, se organice una interna. En principio, asoma como un posible rival el ex gobernador sanjuanino Sergio Uñac, quien días atrás pidió que el peronismo haga una interna antes de fin de año para resolver quién será el candidato.

La primera encuesta difundida esta semana siguió la tendencia de las publicadas durante marzo, con la imagen de Milei y de su gestión en caída. En este caso se trató de un trabajo de la consultora Zentrix, que señaló que un 60% consideró negativa la situación económica, un aumento de 12 puntos respecto del mes anterior. También cayó la imagen personal del Presidente, que quedó por debajo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sin embargo, en este sondeo todavía supera a Kicillof, algo que en otras encuestas comenzó a revertirse, para nerviosismo de un gobierno que no logra recuperar la iniciativa. La agenda sigue dominada por los casos de corrupción libertarios, en un clima social marcado por el agobio económico.

De a poco, en los sondeos se le quita responsabilidad al anterior gobierno del Frente de Todos por la crisis y comienza a fortalecerse la imagen de los principales referentes del peronismo. Entre ellos, quien viene mejor posicionado es Kicillof, que sorprendió al liderar el ránking de imagen en la última entrega de la consultora brasileña Atlas Intel y recibió un gran envión con el fallo de la justicia de Estados Unidos que le dio la razón en la nacionalización de YPF, un tema con el que históricamente lo castigó la derecha. "Lo que más me interesa en estos momentos es ser parte de la construcción de un proyecto político que empatice con la sociedad argentina", definió Quintela, que enseguida aclaró que el mejor posicionado para liderar esa propuesta era Kicillof.