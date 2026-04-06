Esta semana, el presidente Javier Milei retoma la agenda política con una reunión clave de gabinete en Casa Rosada y un encuentro bilateral con el presidente de Chile, José Antonio Kast. En paralelo, el Congreso se prepara para debatir proyectos impulsados por el oficialismo en medio de tensiones internas y denuncias que afectan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei se reúne hoy con el gabinete mientras el Congreso reinicia los debates
En VIVO - Actualizado hace 2 horas
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 2 horas
Milei se reúne hoy con el gabinete y busca mostrar unidad en medio de la crisis
El lunes 6 de abril, Javier Milei convocará a la mayoría de sus ministros a una reunión en Casa Rosada a las 12 del mediodía. El objetivo es mostrar cohesión interna y reordenar la agenda política tras las polémicas que rodean a Adorni.
Ese mismo día, desde las 10 de la mañana, Milei recibirá al presidente de Chile, José Antonio Kast, en un encuentro bilateral centrado en comercio, energía y seguridad regional, además de coordinar posiciones con otros líderes de centroderecha de la región.
Hace 2 horas
Milei recibe a un nuevo aliado regional que también busca ser el mejor alumno de Trump
El encuentro entre Javier Milei y José Antonio Kast refuerza la alianza regional de derecha y su sintonía con Donald Trump en América Latina.
El presidente Javier Milei recibirá este lunes en Buenos Aires a su par chileno, José Antonio Kast, en lo que será su primer viaje oficial al exterior desde que asumió el poder. La reunión busca consolidar una alianza política e ideológica en la región, con fuerte sintonía con Donald Trump y foco en economía, seguridad y comercio.
Hace 3 horas
Con $Libra, Adorni y los créditos sobrevolando, LLA quiere una mano del Congreso
El oficialismo confía en que tiene los votos para darle sanción definitiva a la reforma de la ley de Glaciares en Diputados. Sin embargo, los escándalos del gobierno de Javier Milei pueden ser planteados por la oposición en el recinto.
En medio del escándalo por el presunto crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, las revelaciones sobre las versiones de supuestas facilidades para funcionarios y legisladores oficialistas para acceder a créditos hipotecarios y la falta de explicaciones sobre la estafa de $Libra, La Libertad Avanza (LLA) encara esta semana en el Congreso con la expectativa de una noticia favorable para las huestes del presidente Javier Milei con la aprobación de la reforma de la ley de Glaciares en Diputados.
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Avanza el ajuste en Anses: el Gobierno extendió el plan de retiros voluntarios del área
La medida fue formalizada mediante una nueva resolución con el fin de continuar con la reducción del empleo estatal. El régimen se aplicará para el personal del organismo previsional que tenga al menos dos años de antigüedad.
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Las provincias sufren la baja actividad: se desploman las transferencias nacionales
En medio del derrumbe en la recaudación, las transferencias nacionales a las provincias sufren una caída del 8% en lo que va de 2026.
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Milei celebró la baja de la inflación pero dijo que aun falta una "gran corrección"
El mandatario tuvo que reconocer que persisten desafíos en tarifas y precios regulados que condicionan la recuperación plena de la economía.
Milei celebra la baja de la inflación y la desmintió al mismo tiempo
Hace 17 horas
Docentes de Catamarca adhieren al paro universitario contra el ajuste de Milei. "Ilegal"
Profesionales de la Universidad de Catamarca (UNCA) adhieren a las medidas previstas del 13 al 18 de abril y del 27 de abril al 2 de mayo. La Justicia le exigió al Gobierno nacional la aplicación urgente del financiamiento universitario.
Hace 17 horas
La advertencia de Melconian al Gobierno sobre los bancos: "Escriben informes desconfiando"
El economista cuestionó la postura del ministro Luis Caputo sobre la devaluación y advirtió que el gobierno actual es solo una transición sin un proyecto claro. ¿Creés que Argentina necesita un cambio más profundo?
Carlos Melconian analizó los dichos de Luis Caputo.
05:00 | 05/04/2026
Milei reúne al Gabinete este lunes para intentar pasar la página del caso Adorni
La reunión de Gabinete será a las 12 del mediodía, con la presencia de todos los ministros y del propio Adorni, a quien el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le renovaron su apoyo, aunque sin lograr que los escándalos en torno al funcionario salgan de la agenda mediática.
Javier Milei fue muy duro con su vicepresidenta, Victoria Villarruel.
00:05 | 05/04/2026
La caída de Milei y la geopolítica del perdedor
El gobierno escala en el conflicto con Irán mientras una petrolera israelí se asocia al Reino Unido para extraer el petróleo de Malvinas. El oficialismo, a la defensiva en la economía y la política. Los datos que muestran por qué Trump está perdiendo con China.
00:05 | 05/04/2026
Adelantamiento electoral: una maniobra con más sombras que certezas
El oficialismo evalúa adelantar las elecciones a mayo de 2027, pero enfrenta obstáculos legales y dificultades para reunir las mayorías necesarias. Los sondeos muestran un deterioro de la imagen de Milei y una mejora de la oposición.
19:00 | 04/04/2026
Crisis social encubierta: la desocupación ampliada fue el doble de la oficial
De acuerdo a un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la desocupación abierta -desocupados y personas que trabajan pocas horas y buscan activamente otro empleo- se ubicó en el 15%. El programa de Milei choca con el cansancio social.
18:46 | 04/04/2026
En medio del ajuste de Milei, la Iglesia advirtió: "La situación es muy complicada"
El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, afirmó que creció la cantidad de personas que acuden a las instituciones religiosas en busca de sustento básico.
14:07 | 04/04/2026
El funcionario desplazado por Pettovello negó irregularidades en los créditos del Nación
Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete de Capital Humano, se defendió ante las denuncias que apuntan a "relajamiento" de requisitos en un préstamo de $420 millones que le otorgó el Banco Nación.
Massaccesi dejó el cargo en medio del escándalo por los créditos del Nación.
12:13 | 04/04/2026
Las inconsistencias ponen en jaque la medición de pobreza del gobierno de Milei
Un trabajo del área de Estudios Económicos del Banco Provincia cuestiona la metodología oficial utilizada para el cálculo de pobreza y otros ingresos de la población.