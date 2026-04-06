Milei se reúne hoy con el gabinete mientras el Congreso reinicia los debates

El lunes 6 de abril, Javier Milei convocará a la mayoría de sus ministros a una reunión en Casa Rosada a las 12 del mediodía. El objetivo es mostrar cohesión interna y reordenar la agenda política tras las polémicas que rodean a Adorni.

Ese mismo día, desde las 10 de la mañana, Milei recibirá al presidente de Chile, José Antonio Kast, en un encuentro bilateral centrado en comercio, energía y seguridad regional, además de coordinar posiciones con otros líderes de centroderecha de la región.