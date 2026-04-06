El Gobierno censura a El Destape y no le permite entrar a sus periodistas a Casa Rosada

El gobierno de Javier Milei profundiza el ataque a la prensa y censura a quienes buscan exhibir sus políticas de hambre y casos de corrupción. Uno de los medios víctima de esta campaña de descredito es El Destape, ya que la gestión de La Libertad Avanza (LLA) no deja entrar a sus periodistas a la Casa Rosada para informar a la sociedad. Jonathan Heguier y Javier Slucki son los dos periodistas afectados por esta medida.

La investigación realizada por la organización de medios de comunicación openDemocracy afirma que Rusia pagó miles de dólares a medios argentinos para publicar contenido contra la gestión de Milei. El artículo publicado la semana pasada sostiene que un grupo de tareas ruso, identificado como “La Compañía”, supuestamente desembolsó al menos 283 mil dólares por más de 250 notas y artículos de opinión publicados en 23 medios digitales.

Sin embargo, la propia editora de OpenDemocracy, Diana Carboni, afirmó que no hay pruebas "de que ese dinero se haya pagado". "No tenemos pruebas si se pagó a un medio, un periodista o un intermediario", dijo en diálogo con LN+. El periodista y conductor de Verdades Afiladas, Adrián Murano, aseguró que esta operación sale "en favor del Gobierno en su semana más crítica"

Javier Slucki, periodista de El Destape, contó la grave censura que sufrió durante la mañana de este lunes en la sede del Poder Ejecutivo: "Llegué a la Casa Rosada como hago casi todos los días para cubrir los acontecimientos, pero a diferencia de lo que ocurre siempre, el agente de ingresos me dijo que mi huella estaba inhabilitada".

El acreditado en Casa Rosada aseguró que un funcionario esperaba a los periodistas en la puerta de entrada con una lista que permitía o negaba su ingreso. Luego, señaló que la justificación del impedimento se debía al "espionaje de medios a través de los servicios rusos" y que los medios involucrados tienen inhabilitada la huella hasta que "no aclaren esta cuestión".

Al igual que los periodistas de El Destape, otros medios también sufren el autoritarismo libertario y no tienen la huella habilitada para ejercer su derecho de informar. "Es algo que baja directamente de la Oficina de Comunicación", confirmó Slucki. En tanto, señaló que "la denuncia del Gobierno no está judicializada ni comprobada en ningún punto porque los autores pusieron en duda lo mismo que habían afirmado antes".

Por su parte, Murano aseguró que esta "operación es financiada por Estados Unidos" para atacar a los medios que "más exhiben los pliegues oscuros del Gobierno, tanto en su saqueo estructural como en las consecuencias de su política"