Con los gobernadores asfixiados, Milei adelanta coparticipación a 12 provincias por $400.000 millones

El Gobierno nacional dispuso el otorgamiento de anticipos de coparticipación federal por hasta $400.000 millones 12 provincias, con el objetivo de asistirlas frente a problemas transitorios de liquidez para afrontar gastos corrientes y vencimientos de deuda, en el contexto de una caída en las transferencias automáticas por el freno de la actividad.

La medida fue formalizada este lunes a través de un Decreto 219/2026 del Poder Ejecutivo y se enmarca en las facultades previstas en la ley de administración financiera y en el régimen de coparticipación. El esquema prevé que los fondos sean transferidos durante el ejercicio fiscal 2026 y que cada provincia reciba un monto determinado en función de su capacidad de repago y de su participación en la recaudación de impuestos nacionales.

Las jurisdicciones alcanzadas son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Se trata de provincias de diverso signo político, ya que incluye a gobernadores tanto dialoguistas como opositores a Javier Milei.

Los anticipos deberán ser devueltos dentro del mismo ejercicio fiscal, mediante retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables que les corresponden a las provincias. Para ello, las jurisdicciones deberán autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar los descuentos correspondientes, incluyendo el capital y los intereses devengados.

En cuanto al costo financiero, el decreto fija una tasa nominal anual de interés del 15% sobre los montos otorgados, que se aplicará desde el desembolso hasta la cancelación efectiva. Además, se faculta a la Secretaría de Hacienda a definir las condiciones específicas de los desembolsos y a suscribir acuerdos individuales con cada provincia para establecer los términos de devolución.

La caída en las transferencias a las provincias

Desde el Ejecutivo argumentaron que la decisión responde a la necesidad de dar una respuesta inmediata a las dificultades financieras que atraviesan algunas jurisdicciones, en un contexto en el que se ven imposibilitadas de cumplir con compromisos urgentes de sus presupuestos.

Más allá de eso, lo cierto es que las transferencias totales de Nación hacia las provincias cayeron un 8,3% real durante el primer trimestre de este año en la comparación con el primer trimestre de 2025, calculó un reciente informe de la consultora Politikon Chaco a partir de los datos oficiales del Ministerio de Economía y el Indec. Así, la mayoría de las provincias registraron una baja interanual de las transferencias nacionales totales de entre un 6% y un 8%.

La menos perjudicada fue La Pampa, en donde las transferencias disminuyeron solo un 2,3%. Al contrario, la más perjudicada fue la Ciudad de Buenos Aires, con un desplome del 46% debido a las menores transferencias no automáticas recibidas en concepto de la deuda de Nación, que sigue judicializada.

Esto es producto de una caída en la recaudación de los impuestos de más impacto en la coparticipación federal (principal componente de las transferencias automáticas): consecuencia de la crisis del consumo, la recaudación por IVA se derrumbó un 10,1% en el primer trimestre, mientras que el atraso salarial llevó a una merma del 3,8% en el impuesto a las Ganancias, calculó IARAF en base a datos oficiales.