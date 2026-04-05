Ciclogénesis en Argentina: el SMN anunció un cambio brusco de tiempo con tormentas y descenso de temperatura

El informe oficial anticipa que el comienzo de la semana traerá lluvias y un descenso de las temperaturas

Un sistema de baja presión atmosférica, conocido como ciclogénesis, avanza sobre el este argentino y provoca un marcado cambio en el clima de la ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA). Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), nueve provincias están bajo alertas naranja y amarilla por tormentas, mientras se esperan temperaturas otoñales y nubosidad variable.

El informe oficial anticipa que el comienzo de la semana traerá lluvias y un descenso de las temperaturas, junto con ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 59 km/h. Para el domingo se prevén condiciones estables, con nubosidad variable y temperaturas que oscilarán entre 13 y 22 grados Celsius, sin probabilidades de lluvia.

En la provincia de Buenos Aires, el cambio hacia un clima más inestable será más evidente desde hoy, con cielos parcialmente nublados por la mañana y lluvias que comenzarán en el norte por la tarde, intensificándose por la noche con tormentas en el sector oeste. Estas precipitaciones continuarán hasta el martes, con distintos niveles de intensidad según la localidad. Recién el miércoles se espera una mejora en las condiciones, con días entre parcialmente nublados y soleados que se extenderán hacia el fin de semana.

El SMN alertó que las provincias bajo alerta amarilla por tormentas incluyen el oeste bonaerense, este y norte de La Pampa, gran parte de Entre Ríos y Santa Fe, norte y oeste de Córdoba, casi toda Santiago del Estero, este de Corrientes, norte de Chaco y este de Salta. En tanto, la zona central de Santa Fe y Entre Ríos se encuentran bajo alerta naranja.

¿Qué es la ciclogénesis?

La ciclogénesis, que es la formación y evolución de un centro de bajas presiones que origina episodios de mal tiempo, será la protagonista en el comienzo de abril en Argentina. Este fenómeno generará lluvias intensas, vientos fuertes y un período prolongado de inestabilidad atmosférica que impactará en la Semana Santa y los días posteriores.

El sistema se desarrollará sobre el este argentino entre el lunes 6 y martes 7, con un avance de precipitaciones desde el norte y oeste, concentrándose en el centro y sur del Litoral, para luego intensificarse en el norte de la provincia de Buenos Aires y el AMBA.

Pronóstico extendido para Buenos Aires y alrededores