Kanye West propone reunirse con la comunidad judía de Reino Unido tras la polémica por una actuación

FOTO DE ARCHIVO. El rapero Kanye West celebra su primer mitin en apoyo a su candidatura presidencial en North Charleston, Carolina del Sur, EEUU

Por Suban Abdulla y ​Sam Tabahriti

LONDRES, 7 abr (Reuters) - El rapero estadounidense Kanye West se ofreció el martes a reunirse con la comunidad ‌judía británica en respuesta ‌a la polémica suscitada por su actuación en Londres en julio, debido a sus comentarios antisemitas anteriores y a su apología del nazismo.

El Gobierno se ve presionado para denegar la entrada a Kanye West, ahora conocido como Ye, después de que fuera anunciado como cabeza de cartel del Wireless ​Festival. Varias grandes ⁠empresas han cancelado su patrocinio del evento.

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Ye ha actuado este ‌año en Estados Unidos y en Ciudad ⁠de México, pero el pasado mes ⁠de julio se le prohibió la entrada a Australia tras lanzar "Heil Hitler", una canción que promueve el nazismo. También anunciaba en ⁠su página web la venta de una camiseta con ​una esvástica.

En enero publicó un anuncio a ‌toda página en el Wall ‌Street Journal para disculparse, atribuyendo su comportamiento a una ⁠lesión cerebral no diagnosticada y a un trastorno bipolar no tratado. También se disculpó por sus anteriores expresiones de admiración hacia Adolf Hitler y por el uso de imágenes ​con esvásticas.

YE ‌DICE QUE QUIERE TRAER "UNIDAD, PAZ Y AMOR"

Ye dijo el martes que había estado siguiendo la conversación en torno a Wireless.

"Mi único objetivo es venir a Londres y ofrecer un espectáculo de cambio, trayendo unidad, paz ⁠y amor a través de la música", dijo.

"Agradecería la oportunidad de reunirme en persona con miembros de la comunidad judía de Reino Unido para escucharles", añadió. "Sé que las palabras no bastan: tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si estáis dispuestos, aquí estoy".

El primer ministro Keir Starmer dijo que la decisión de ‌contratar a Ye era "muy preocupante" y una fuente del Ministerio del Interior dijo que los ministros estaban revisando su permiso para entrar en Reino Unido.

En enero, el departamento revocó el permiso de entrada de Eva Vlaardingerbroek, una activista neerlandesa de extrema ‌derecha, por difundir información falsa.

El secretario de Salud, Wes Streeting, dijo que las acciones de Ye no eran solo unos pocos "comentarios de ‌mal gusto", sino "un ⁠patrón de comportamiento: lanzar una canción llamada 'Heil Hitler', estampar ese eslogan en camisetas y luego utilizar ​el trastorno bipolar como excusa".

Con información de Reuters