ANSES activó el pago de $ 374.255 para este grupo de personas

La PUAM es para mayores de 65 años sin 30 años de aportes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el beneficio destinado a personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria.

El haber base de la PUAM es el 80% de la jubilación mínima, por lo que su valor se actualiza automáticamente con cada aumento por movilidad. En abril 2026, ese haber base es de $304.255,44.

Monto total con el bono de $70.000

A ese haber base se suma el bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno mantiene para los sectores de menores ingresos. Con este refuerzo, el monto total de la PUAM en abril 2026 es de $374.255,44.

Los titulares de PUAM acceden a cobertura de salud por PAMI y a otros beneficios complementarios dentro del sistema previsional, como cobertura de medicamentos y asignaciones familiares según cada caso.

Otros montos de pensiones en abril 2026

Además de la PUAM, ANSES actualizó el resto de las pensiones no contributivas (PNC), que también reciben el aumento del 2,9% y el bono adicional:

Pensión por invalidez y vejez: haber base de $266.223,52. Con el bono de $70.000, el total a cobrar es de $336.223,52.

Pensión para madres de siete hijos: haber base de $380.319,31 (igual a la jubilación mínima). Con el bono de $70.000, el total a cobrar es de $450.319,31.

El haber base de la PUAM es el 80% de la jubilación mínima.

Calendario de pagos para abril 2026

Las fechas de cobro de las pensiones no contributivas se organizan según la terminación del DNI del titular:

Los documentos terminados en 0 y 1 cobran a partir del 10 de abril.

Los DNI finalizados en 2 y 3 cobran el 13 de abril.

Los terminados en 4 y 5 perciben el pago el 14 de abril.

Mientras que los DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9 cobran el 15 de abril.

La ANSES aconseja mantener actualizados los datos personales y bancarios en el sistema para evitar demoras. Los pagos se acreditan automáticamente en las cuentas informadas.

Diferencia entre PUAM y otras pensiones