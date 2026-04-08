Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el miércoles 8 de abril de 2026

Rosario soleado.

El clima en la provincia de Santa Fe se mantiene dentro de parámetros otoñales típicos, con mañanas frescas y tardes templadas. Tanto en Rosario como en la capital provincial, no se esperan lluvias significativas para este miércoles 8 de abril de 2026, según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El comportamiento atmosférico responde a la estabilidad de un sistema de alta presión que domina la región central del país, lo que genera jornadas mayormente secas y con nubosidad variable. Estas condiciones podrían extenderse al menos hasta el jueves.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este miércoles

En la ciudad del monumento a la bandera, el miércoles arranca con una temperatura mínima de 13° y una máxima que alcanzará los 22°. El cielo se presentará parcialmente nublado durante todo el día, con probabilidades de precipitación prácticamente nulas.

Los vientos serán leves y variables, sin ráfagas destacadas, lo que contribuye a una sensación térmica agradable. Hacia la noche, la temperatura descenderá a valores cercanos a los 16°, manteniendo el patrón otoñal.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe capital para este miércoles

En la capital provincial, por otro lado, tendrá una jornada similar, aunque con temperaturas apenas más elevadas. Se espera una mínima de 15° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente cubierto y sin lluvias.

El jueves mostrará un leve aumento térmico, con máximas que podrían llegar a los 24°, anticipando un cierre de semana más cálido. El viernes, incluso, se proyecta una máxima de 25°, consolidando una tendencia en ascenso.

Pronóstico de Santa Fe.

Las recomendaciones para el clima del miércoles

Vestite en capas: mañana fresca (13–15°) y tarde templada (22°). Ideal combinar abrigo liviano + algo más fresco abajo.

mañana fresca (13–15°) y tarde templada (22°). Ideal combinar abrigo liviano + algo más fresco abajo. Llevá campera liviana: a primera hora y por la noche la vas a necesitar.

a primera hora y por la noche la vas a necesitar. Anteojos de sol a mano: habrá momentos de sol entre nubes.

habrá momentos de sol entre nubes. Hidratate igual: aunque no haga calor fuerte, el clima seco puede engañar.

aunque no haga calor fuerte, el clima seco puede engañar. Buen día para actividad física: condiciones estables, sin lluvias ni calor agobiante.

condiciones estables, sin lluvias ni calor agobiante. Aprovechá para salir: clima ideal para trámites, caminatas o planes al aire libre.

clima ideal para trámites, caminatas o planes al aire libre. Atención a la noche: vuelve a refrescar (alrededor de 16–18°), sumá abrigo si salís.

vuelve a refrescar (alrededor de 16–18°), sumá abrigo si salís. Paraguas innecesario: probabilidad de lluvia prácticamente nula.

Pronóstico extendido: ¿qué anticipa el resto de la semana?

El panorama extendido indica estabilidad general, con escasa probabilidad de precipitaciones y temperaturas en ascenso progresivo. Este patrón responde a la persistencia de condiciones anticiclónicas, típicas de esta época del año.

No obstante, especialistas advierten que hacia el fin de semana podría registrarse un cambio en la circulación de aire, lo que abriría la puerta a mayor nubosidad o incluso lluvias aisladas, aunque aún sin confirmación precisa.