Médicos de Inglaterra inician una huelga tras rechazar la oferta salarial y laboral del Gobierno

FOTO DE ARCHIVO. Trabajadores de la salud protestan en Inglaterra y participan en una huelga conjunta por primera vez, fuera del Hospital St Thomas, en Londres, Reino Unido

Por Sam ​Tabahriti

LONDRES, 7 abr (Reuters) - Los médicos residentes de Inglaterra ‌iniciaron el ‌martes una huelga de seis días tras rechazar una oferta que, según el Gobierno, no mejoraría, después de que la Asociación Médica ​Británica (BMA, ⁠por sus siglas en ‌inglés) dijera que la ⁠propuesta no era ⁠suficiente para revertir años de erosión salarial y de presión ⁠sobre la plantilla.

La huelga, ​que tiene lugar ‌durante el periodo ‌de Semana Santa, se ⁠prolongará hasta la mañana del 13 de abril, tras haber expirado sin ​acuerdo ‌el ultimátum de 48 horas del primer ministro Keir Starmer.

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El Gobierno ha retirado ahora su compromiso ⁠de financiar 1.000 puestos adicionales de formación especializada, que, según había afirmado, dependían de que se aceptara el acuerdo.

"Alejarse de este acuerdo es ‌una decisión equivocada. Es una decisión imprudente", dijo Starmer en su momento.

La BMA representa a unos 55.000 de los ‌denominados médicos residentes —antes conocidos como médicos en formación—, que constituyen ‌casi ⁠la mitad del personal médico.

Con información de Reuters