Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el martes 7 de abril de 2026

Rosario soleado.

El clima en la provincia de Santa Fe presenta este martes 7 de abril un escenario típico de otoño: condiciones cambiantes, cielo mayormente nublado y probabilidades de precipitaciones durante buena parte del día. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se prevén eventos severos, pero sí una jornada inestable.

Tanto en Rosario como en capital provincial, el pronóstico coincide en una dinámica similar: lluvias aisladas durante la mañana y el mediodía, con mejoras progresivas hacia la tarde-noche y temperaturas moderadas que no superarán los 23°.

Abril es un mes de transición en la región pampeana: alternancia entre días húmedos, nubosos y mejoras temporarias. Este martes no será la excepción. La combinación de nubosidad, humedad y temperaturas templadas configura un escenario típico de la estación, lejos de los extremos del verano pero aún con cierta inestabilidad.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

En la ciudad del monumento a la bandera, la jornada arranca con probabilidades de lluvia entre el 10% y el 40% durante la mañana, acompañadas por cielo mayormente cubierto. La temperatura mínima se ubica en los 18° y la máxima alcanzará los 23°.

Hacia la tarde, las condiciones tienden a estabilizarse: disminuyen las probabilidades de precipitaciones (0% a 10%) y se espera una mejora gradual del cielo, aunque sin despejarse completamente. Por la noche, el clima se mantiene fresco y estable.

Pronóstico de Rosario.

Este tipo de jornadas responde a sistemas de inestabilidad leve que suelen dominar el Litoral en otoño, con circulación de humedad y nubosidad persistente.

Cómo sigue el clima en Santa Fe para este martes

En la capital provincial, el comportamiento climático será casi calcado al de Rosario. La temperatura mínima será de 16° y la máxima llegará a los 23°, con un leve descenso térmico hacia la noche.

Durante la mañana también hay probabilidades de lluvias aisladas (entre 10% y 40%), mientras que por la tarde el cielo seguirá mayormente nublado pero con baja chance de precipitaciones.

Pronóstico de Santa Fe.

El viento se mantendrá leve a moderado durante toda la jornada, sin ráfagas intensas ni alertas meteorológicas vigentes, lo que marca un escenario de estabilidad relativa dentro de la variabilidad.

Las recomendaciones para el martes 7 de abril