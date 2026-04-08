LAFC golea y se encamina hacia semifinales en Copa de Campeones Concacaf

Los ​Ángeles FC dio un gran paso hacia las semifinales de la Copa de Campeones de ‌la Concacaf tras vencer ‌el martes 3-0 a Cruz Azul de México, actual monarca del certamen, en el inicio de las series por los cuartos de final.

Los goles de la victoria para el club dirigido por el canadiense Marc Dos Santos los anotaron el ​surcoreano Son Heung-Min ⁠y el venezolano David Martínez en dos ocasiones.

En ‌el partido disputado en el estadio BMO ⁠de Los Ángeles, California, ⁠el portero francés Hugo Lloris evitó el gol de Cruz Azul al atajar un peligroso remate de cabeza ⁠del uruguayo Gabriel Fernández.

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LAFC se puso en ​ventaja a los 30 minutos en ‌un contragolpe que finalizó Son ‌Heung-Min, quien remató barriéndose en el área ⁠un centro enviado por Mathieu Choinière.

Nueve minutos después, el club de la MLS aumentó su ventaja por conducto de Martínez, quien definió de zurda ​en el ‌área ante la salida del portero colombiano Kevin Mier tras superar por velocidad a Erik Lira por el sector derecho después de recibir un largo pase de Choinière.

Martínez anotó ⁠su doblete a los 58 minutos con un disparo de zurda dentro del área tras superar por velocidad a tres jugadores de Cruz Azul.

Con esta ventaja, LAFC tratará de sellar su pase a las semifinales en el partido de vuelta que se disputará el ‌14 de abril en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Más temprano, Nahsville de la MLS y América de México empataron sin goles en la serie que se definirá el 14 de abril en el estadio ‌Banorte de la Ciudad de México.

El miércoles se jugarán los partidos entre Tigres UANL-Seattle Sounders y Toluca-LA Galaxy. Ambas ‌llaves se ⁠resolverán el 15 de abril.

El ganador de la Copa de Campeones de la ​Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes del 2029.

Con información de Reuters