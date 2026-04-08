Mario Pergolini se pudrió de Javier Milei.

Otro Día Perdido volvió hace ya dos semanas a la pantalla de El Trece. Luego de algunos meses de descanso, el exitoso ciclo conducido por Mario Pergolini regresó a las andadas con nuevos invitados de lujo, pero con la misma dinámica que supo convertirlo en una pieza clave para la señal en su grilla.

Durante la última emisión, donde Emanero fue el entrevistado principal, el reconocido periodista dedicó una parte del programa a criticar a Javier Milei por una de sus características más reprochables: el excesivo tiempo que dedica a sus redes sociales, aún cuando actualmente ocupa un cargo que demanda mucho de él.

Mario Pergolini destrozó a Javier Milei en la última emisión de Otro Día Perdido.

¿Qué dijo Mario Pergolini de Javier Milei?

En determinado momento, Pergolini leyó un titular que la producción puso en pantalla: "Javier Milei difundió casi 1.000 mensajes contra el periodismo en sus redes sociales durante las Pascuas". "Ah, lo normal. O sea, está bien que Pascuas es romper los huevos, pero pará un poco, digo yo", acotó Rada con su humor de siempre.

"Es fundamental que Milei encuentre un Comunity Manager o alguien con Inteligencia Artificial, algo. Porque hizo mil tuits, imagínense que entre que lo lees y lo respondés, un minuto te lleva. Por lo tanto ocupó mil minutos, mil minutos dividido 60 te da la cantidad de horas, eso da que estuvo 17 horas tuiteando", desarrolló escalando cada vez más su nivel de indignación, que tuvo su apogeo en el remate: "El día tiene 24 horas, ¡Sos Presidente de la Nación".

El público respondió con una ola de aplausos y risas a montones. En el estudio, Evelyn Botto reaccionó de igual manera, mientras que Rada se mostró sorprendido por la intensidad del reclamo del conductor, haciendo una mueca más que jocosa.