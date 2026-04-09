Cuenta DNI: los descuentos que hay para el jueves 9 de abril 2026

En un escenario económico donde cada peso cuenta, los descuentos de Cuenta DNI son clave para sostener el consumo. Este jueves 9 de abril de 2026, la billetera digital del Banco Provincia despliega una batería de beneficios que combinan reintegros inmediatos y promociones estratégicas.
El plato fuerte de Cuenta DNI para este jueves: 30% sin tope en supermercados
El dato más relevante del jueves está en Coto: ofrece un 30% de descuento sin tope de reintegro, siempre que el pago se realice con tecnología NFC y tarjeta Visa Débito vinculada a la app.
El beneficio se aplica en el momento de la compra, lo que lo convierte en uno de los más convenientes del mes. Sin embargo, tiene una condición clave: solo está disponible para dispositivos Android y no aplica si se paga con QR de otras billeteras como Mercado Pago.
Chango Más, por otro lado, ofrece un 20% de descuento, con un 5% adicional para jubilados que cobren en el banco. En este caso, el beneficio es presencial y también excluye pagos con billeteras externas.
Cuenta DNI: transporte gratis y descuentos cotidianos
El jueves también mantiene uno de los beneficios más potentes del programa: el reintegro del 100% en transporte público. Pagando con NFC, los usuarios pueden recuperar el total del gasto en colectivos, subte y premetro, con un tope mensual de $10.000.
A esto se suma el 20% de descuento en comercios de cercanía —que incluye carnicerías, granjas y pescaderías— de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000. Un alivio directo en gastos básicos que, en el contexto actual, ganan cada vez más peso.
Marcas, ferias y universidades: dónde más ahorrar con Cuenta DNI
El esquema de beneficios se amplía con promociones en marcas reconocidas: hasta 30% de ahorro en locales adheridos como Havanna, Lucciano’s o Grido, con un tope mensual de $15.000 por marca.
También siguen vigentes los descuentos en ferias y mercados bonaerenses (40% con tope semanal de $6.000) y en comercios de universidades, con el mismo porcentaje y límite. Además, jubilados y pensionados del banco acceden a un 5% adicional en supermercados durante toda la semana.
Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI
- Priorizá compras sin tope de reintegro: aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución.
- Usá los topes semanales con inteligencia: en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje.
- Aprovechá comercios de cercanía: el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro.
- Pagá siempre con la billetera virtual: asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio.
- Chequeá locales adheridos: antes de salir, confirmá qué sucursales participan para evitar perder el descuento.