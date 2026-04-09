Cuenta DNI: los descuentos que hay para el jueves 9 de abril 2026

Cuenta DNI.

En un escenario económico donde cada peso cuenta, los descuentos de Cuenta DNI son clave para sostener el consumo. Este jueves 9 de abril de 2026, la billetera digital del Banco Provincia despliega una batería de beneficios que combinan reintegros inmediatos y promociones estratégicas.

El plato fuerte de Cuenta DNI para este jueves: 30% sin tope en supermercados

El dato más relevante del jueves está en Coto: ofrece un 30% de descuento sin tope de reintegro, siempre que el pago se realice con tecnología NFC y tarjeta Visa Débito vinculada a la app.

El beneficio se aplica en el momento de la compra, lo que lo convierte en uno de los más convenientes del mes. Sin embargo, tiene una condición clave: solo está disponible para dispositivos Android y no aplica si se paga con QR de otras billeteras como Mercado Pago.

Chango Más, por otro lado, ofrece un 20% de descuento, con un 5% adicional para jubilados que cobren en el banco. En este caso, el beneficio es presencial y también excluye pagos con billeteras externas.

Cuenta DNI.

Cuenta DNI: transporte gratis y descuentos cotidianos

El jueves también mantiene uno de los beneficios más potentes del programa: el reintegro del 100% en transporte público. Pagando con NFC, los usuarios pueden recuperar el total del gasto en colectivos, subte y premetro, con un tope mensual de $10.000.

A esto se suma el 20% de descuento en comercios de cercanía —que incluye carnicerías, granjas y pescaderías— de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000. Un alivio directo en gastos básicos que, en el contexto actual, ganan cada vez más peso.

Marcas, ferias y universidades: dónde más ahorrar con Cuenta DNI

El esquema de beneficios se amplía con promociones en marcas reconocidas: hasta 30% de ahorro en locales adheridos como Havanna, Lucciano’s o Grido, con un tope mensual de $15.000 por marca.

También siguen vigentes los descuentos en ferias y mercados bonaerenses (40% con tope semanal de $6.000) y en comercios de universidades, con el mismo porcentaje y límite. Además, jubilados y pensionados del banco acceden a un 5% adicional en supermercados durante toda la semana.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI