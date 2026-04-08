Alpine trabaja para mejorar el auto de Franco Colapinto: por qué es clave el parate de un mes de la F1

Alpine trabaja en este parate de la Fórmula 1 para mejorar el auto de Colapinto.

Alpine aprovecha el mes de parate de la Fórmula 1 en 2026 para trabajar a pleno en el auto de Franco Colapinto. La suspensión de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, por el conflicto bélico en Medio Oriente, generó que la escudería francesa liderada por Flavio Briatore tenga tiempo para intentar desarrollar mejoras en el monoplaza rosa del piloto argentino de 22 años.

Específicamente, en lo que debe evolucionar el coche del ex Williams es en aumentar la potencia del motor Mercedes-Benz, optimizar la carga aerodinámica y mejorar la constancia en las tandas largas, denominadas "long runs" en inglés. Si bien el Mercedes responde mucho mejor que el Renault de la temporada pasada, todavía puede ser mucho más veloz en diferentes tramos de los circuitos.

Entre el domingo 29 de marzo, que fue el GP de Japón, hasta el próximo 3 de mayo que será en Miami, Estados Unidos, Alpine prueba elementos en el día a día para mejorar la consistencia del coche de Colapinto. Otro punto a evolucionar en este sentido es el de la clasificación, con un auto que pueda destacarse más en una sola vuelta rápida, ya que el vehículo es mucho mejor en el "vuelta a vuelta" que lo que era en el 2025. Si bien "Fran" tampoco brilla puntualmente en ese aspecto, su compañero Pierre Gasly sí se destaca y tampoco ha podido conseguir grandes registros los sábados.

Otro ítem fundamental es el de los alerones, particularmente el trasero, que tantos problemas ha traído tanto en los ensayos de pretemporada como en las qualys y en las carreras finales. Si se activa mejor técnicamente el sistema, la potencia será mayor para ir por el gran sueño de la escuadra gala en esta temporada: terminar con ambos pilotos entre los ocho primeros lugares.

La carga aerodinámica siempre resulta fundamental en la F1: el Alpine de Colapinto ha tenido subvirajes en curvas de alta velocidad, lo que genera que otros coches puedan superarlo o sean más veloces en dichos tramos de cada trazado. Si bien el talento y la muñeca de "Colapa" harán el resto del trabajo, en el box de la escudería con base en Enstone perciben que los entrenamientos, las largadas y el trabajo en la propia la final son muy buenos. Lo que todavía falta es mejorar mucho en las clasificaciones por parte del pilarense.

Por último, si bien esta situación no depende de los ingenieros ni de los mecánicos, aguardan que cambie la suerte también para el argentino. Hasta ahora, la fortuna no lo ha acompañado por cuestiones ajenas a su trabajo: choques de otros corredores, entradas inoportunas del Safety Car (Auto de Seguridad), accidentes y despistes complicaron a Franco cuando estaba para terminar mucho más adelante en algunas competencias.

Alpine trabaja en este parate de la Fórmula 1 para mejorar el auto de Colapinto.

¿Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1, con Colapinto?

La próxima competición será el GP de Estados Unidos en Miami, el domingo 3 de mayo del 2026 desde las 17 horas de Argentina.

Las posiciones del campeonato de pilotos de la F1 2026