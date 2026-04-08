Los buques noruegos no están preparados para transitar por el estrecho de Ormuz, según grupo industrial

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra un mapa del Estrecho de Ormuz y un oleoducto impreso en 3D.

El ​alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán aún ‌no ha aportado ‌la claridad suficiente para que los buques noruegos reanuden sus travesías por el estrecho de Ormuz, según informó el miércoles la Asociación Noruega de Armadores.

El grupo sectorial, que representa a 130 empresas con unos 1.500 ​buques en ⁠todo el mundo, señaló que la situación ‌de seguridad en el golfo ⁠Pérsico sigue siendo incierta y ⁠que los armadores están recabando más información.

"Observamos las señales de un alto el fuego, pero ⁠la situación en el estrecho de ​Ormuz sigue sin resolverse y ‌es impredecible", dijo el ‌director ejecutivo de la Asociación Noruega de ⁠Armadores, Knut Arild Hareide, en un comunicado.

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La interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos de ​estrangulamiento marítimo ‌más importantes del mundo, ha obligado a las compañías navieras a suspender las salidas, desviar la carga y recurrir a costosas soluciones alternativas para ⁠mantener el movimiento de mercancías a través del golfo Pérsico.

"Aún no está claro en qué condiciones se puede llevar a cabo un tránsito seguro. Los armadores están evaluando la situación y no reanudarán los tránsitos hasta que haya ‌una seguridad real para un paso seguro", dijo Hareide.

La danesa Maersk , una de las mayores empresas de buques portacontenedores del mundo, dijo el miércoles que el anuncio del alto el ‌fuego aún no ofrecía la certeza suficiente para reanudar las operaciones normales en la zona.

El ‌presidente francés, Emmanuel ⁠Macron, señaló que unos 15 países tenían previsto facilitar la reanudación ​del tráfico a través del estrecho de Ormuz.

Con información de Reuters