Grecia prohibirá las redes sociales a los menores de 15 años a partir de 2027

FOTO DE ARCHIVO. Una joven comprueba las publicaciones en las redes sociales en su teléfono, en Atenas, Grecia

Grecia ​prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años ‌a partir del ‌1 de enero de 2027, anunció el miércoles el primer ministro, Kiriakos Mitsotakis, alegando el aumento de la ansiedad, los problemas de sueño y el diseño adictivo de las plataformas en internet.

En un mensaje de ​vídeo dirigido ⁠a los jóvenes, Mitsotakis señaló que los ‌niños que pasan muchas horas ⁠frente a las pantallas no ⁠dejan que su mente descanse y se enfrentan a una presión cada vez mayor debido ⁠a las comparaciones constantes y a ​los comentarios en línea.

El primer ‌ministro griego dijo que ‌había hablado con muchos padres que le ⁠habían comentado que sus hijos no duermen bien, se ponen nerviosos con facilidad y pasan muchas horas con el teléfono ​móvil.

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Una encuesta ‌de opinión realizada por ALCO y publicada en febrero reveló que alrededor del 80% de los encuestados estaba a favor de la prohibición. El ⁠Gobierno griego ya ha prohibido los teléfonos móviles en las escuelas y ha creado plataformas de control parental para limitar el tiempo que los adolescentes pasan frente a las pantallas.

"Grecia será uno de los primeros países en tomar ‌una iniciativa de este tipo", dijo Mitsotakis. "Sin embargo, estoy seguro de que no será el último. Nuestro objetivo es impulsar a la Unión Europea en esta misma dirección".

Eslovenia, Reino Unido, ‌Austria y España también han anunciado que están trabajando en prohibiciones similares después de que ‌Australia se convirtiera ⁠el año pasado en el primer país del mundo en bloquear ​el acceso a los menores de 16 años.

Con información de Reuters